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250 малышей эвакуировали из детского сада в Вологде за 7 минут
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250 малышей эвакуировали из детского сада в Вологде за 7 минут 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Сообщение из детского сада № 96 на пульт пожарных поступило сегодня в 13.50. Спустя всего четыре минуты на место прибыли спасатели. В учреждении на ул. Ленинградской, 75В, произошло короткое замыкание в электрощитке. Случилось это из-за неисправности трансформатора тока. В здании возникло задымление, открытого пламени не было. Сработали датчики дыма — эвакуация была проведена в считанные минуты, пострадавших нет.
«Дети в этот момент спали, мы накинули на них верхнюю одежду и эвакуировались. У некоторых групп есть свои выходы на первом этаже, а со второго этажа выходили по запасным выходам и металлическим лестницам. Во время эвакуации пожарные сообщили, что ничего серьезного не произошло и жизни детей ничто не угрожает», — рассказала исполняющая обязанности руководителя старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 96» Елена Истомина.
«Всего из «Соловушки» вывели 287 человек, из них — 251 дети и 36 сотрудников. В кратчайшие сроки сотрудники МЧС прибыли на место происшествия. Сотрудники детского сада действовали согласно инструкции и требований. Вышли на улицу, воспользовавшись пожарными и эвакуационными выходами. Когда приехали сотрудники МЧС, они имели полный доступ во все помещения и могли провести необходимые действия», — прокомментировал заместитель Мэра Вологды — начальник Административного департамента Алексей Никитин.
Всего выезжали 6 пожарных расчетов и 20 человек личного состава. Ликвидировать задымление удалось менее чем за 10 минут. Эвакуация прошла за 7 минут.
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