14 самых красивых разведчиц в истории

В марте 1862 года прошел суд над знаменитой разведчицей Роуз О’Нил Гринхау. Ее обвинили (заслуженно) в передаче информации во времена Гражданской войны в США в пользу Конфедерации: та сообщала южанам о дислокации войск северян. Но доказательств против Роуз О’Нил не было. Перед арестом она съела все компрометирующие ее документы. После суда она уехала в Ричмонд, где президент южан Дэвис Джефферсон наградил ее премией в 2,5 тысячи долларов.

Через два года Роуз О’Нил утонула. О ней говорили, что она потрясающая шпионка, так как знала планы врагов лучше президента Линкольна. Что бы делали союзники, если бы не ее природное обаяние и скромная женская красота?

Успех во многом дается легче представительницам прекрасного пола — и все благодаря внешности. В этой подборке вы найдете самых красивых шпионок мира, которые тоже добились многого на своем поприще.

Источник: DayOnline

Но любовники нужны были Кристин не для личных целей: она выуживала у министра секреты, продавая их затем другому своему любовнику. В ходе разразившегося скандала ушел в отставку сам Профьюмо, вскоре — премьер-министр, а затем консерваторы проиграли выборы.

Кристин после скандала стала еще богаче, чем прежде: красавица-шпионка была невероятно популярна у журналистов и фотографов.

2. Коэн Леонтина Тереза (Крогер Хелен) (1913-1993). Была членом компартии США и профсоюзной активисткой. В Нью-Йорке на антифашистском митинге в 1939 году познакомилась с Моррисом Коэном, который стал впоследствии ее мужем. Коэн сотрудничал с советской внешней разведкой.

Именно по его наводке она и была завербована. При этом Леонтина догадывалась о связях мужа с СССР. Без колебаний она согласилась помогать органам госбезопасности в борьбе с нацистской угрозой.

В годы войны была агентом-связником резидентуры внешней разведки в Нью-Йорке. До последних дней жизни она продолжала работать в управлении нелегальной разведки. Похоронена на Ново-Кунцевском кладбище.

3. Ирина (Бибииран) Алимова (1920-2011). Ветеринар по профессии, Алимова стала актрисой из-за своей красивой внешности. После роли возлюбленной Умбара в одноименном фильме девушка стала знаменитой. Продолжила учиться актерскому мастерству.

С началом войны Бибииран захотела на фронт и попала в военную цензуру. После войны получила предложение работать в местной контрразведке. В 1952 году под псевдонимом Бир уехала в Японию для нелегальной работы в возрождаемой после гибели Рихарда Зорге советской резидентуре.

Ее начальником был наш разведчик, полковник Шамиль Абдуллазянович Хамзин (псевдоним — Халеф). Они заключили фиктивный брак, Алимова стала госпожой Хатыча Садык. Но через несколько лет их отношения перешли из разряда легенд в настоящую романтическую любовь.

4. Надежда Троян (1921-1911). Во время войны, оказавшись на оккупированной территории Беларуси, Надежда Троян вступила в ряды антифашистского подполья. Была связной, разведчицей и санитаркой в партизанских отрядах. Участвовала в операциях по взрыву мостов, нападению на вражеские обозы.

Самым значимым ее подвигом стало уничтожение вместе с Еленой Мазаник и Марией Осиповой фашистского гауляйтера Беларуси Вильгельма фон Кубе. Женщины подложили мину под его кровать.

После случившегося Гитлер объявил женщин своими личными врагами.

5. Анна Морозова (1921-1944). В 1930-х годах в Сеще, где росла Морозова, был построен крупнейший военный аэродром. Там Анна Морозова работала бухгалтером. При захвате аэродрома Гитлером она ушла вместе с советскими войсками, а после вернулась — якобы к маме. Осталась работать у фашистов прачкой.

Благодаря переданным ею данным были взорваны два немецких склада с боеприпасами, 20 самолетов и 6 железнодорожных эшелонов.

В 1944 году девушку тяжело ранили, и, чтобы не попасть в плен, она подорвала себя гранатой вместе с несколькими немцами.

6. Мата Хари (Маргарита Гертруда Целле) (1876-1917). Из богатой семьи. Семь лет прожила в несчастном браке на острове Ява с пьющим и распутным мужем. Вернувшись в Европу, развелась.

Ее завербовала немецкая разведка еще до войны, а во время нее Мата Хари начала сотрудничать с французами. Полученными деньгами она покрывала свои карточные долги.

Девушка имела множество связей с высокопоставленными французскими политиками, которые боялись испорченной репутации. Некоторые историки считают, что как шпионка Мата Хари проявила себя не очень сильно.

В 1917 году ее рассекретили французские военные и приговорили к смертной казни. 15 октября приговор был исполнен. Возможно, это сделали даже не из-за ее работы в качестве разведчицы.

7. Виолетта Жабо (1921-1945). В 23 года стала вдовой и вступила в ряды британской разведки. В 1944 году отправилась в оккупированную Францию с секретным заданием, чтобы передавать в штаб данные о численности и местоположении сил противника, а также для проведения ряда диверсионных действий.

После выполнения заданий вернулась в Лондон к маленькой дочери. Спустя некоторое время снова полетела во Францию, но теперь миссия закончилась провалом — ее автомобиль задержали, она долго отстреливалась, но противник оказался сильнее.

Ее отправили в концлагерь Равенсбрюк, знаменитый своими жестокими пытками и медицинскими экспериментами над заключенными. Истерзанную Жабо казнили в феврале 1945 года. Она стала второй в истории женщиной, посмертно награжденной Георгиевским Крестом. Позже разведчицу наградили Военным Крестом и медалью «За сопротивление».

8. Эми Елизабет Торп (1910-1963). Карьера разведчицы началась, когда она вышла замуж за второго секретаря посольства США. Мужчина был старше Эми на 20 лет, и та ему изменяла направо и налево. Супруг был не против: он был агентом английской разведки, а любовники Эми помогали добывать информацию.

Но супруг скончался, и агент Цинтия уехала в Вашингтон, где продолжила свою деятельность разведчицы: через постель она добывала информацию у французских и итальянских служащих и офицеров.

Самой известной ее шпионской выходкой стало вскрытие сейфа французского посла. Искусными действиями она смогла сделать это и скопировать морской код, который потом помог войскам союзников осуществить высадку в Северной Африке в 1942 году.

9. Нэнси Уэйк (Грейс Августа Уэйк) (1912-2011). Родившаяся в Новой Зеландии девушка внезапно получила богатое наследство и переехала в Нью-Йорк, а затем — в Европу. В 30-х годах работала корреспондентом в Париже, критикуя нацизм.

Вместе с супругом вступила в ряды Сопротивления, когда немцы ворвались во Францию. Во время своей деятельности Белая Мышь помогала переправиться из страны еврейским беженцам и военнослужащим.

После занималась организацией поставок вооружения и вербовкой новых членов Сопротивления. Вскоре Нэнси узнала, что ее мужа расстреляли фашисты, так как он не рассказал о местонахождении Нэнси. За ее голову гестапо обещало 5 миллионов франков.

10. Анна Чапман (Кущенко) (1982 г.р.). Переехала в Англию в 2003 году, а с 2006 году возглавила собственную компанию по поиску недвижимости в США.

Будучи замужем за художником Алексом Чапманом, пыталась получить данные о ядерном вооружении США, политике на Востоке, влиятельных лицах. 27 июня 2010 года ее арестовало ФБР , а 8 июля она призналась в шпионской деятельности.

Причем, как оказалось, Чапман состояла в связи с неким пэром из палаты лордов и даже виделась с некоторыми принцами. Средства на роскошную жизнь ей приносил бизнес, который спонсировало некое неизвестное лицо. В результате Анна была депортирована в Россию по программе обмена шпионами.

11. Жозефина Бейкер (Фрида Джозефин Макдональд) (1906-1975). Дочь еврейского музыканта и прачки-негритянки. Стала популярной во время парижских гастролей Revue Negre в 1925 году. Бейкер гуляла по Парижу с пантерой на поводке, за что ее прозвали Черной Венерой.

Вышла замуж за итальянца-авантюриста и стала графиней. Она работала в Мулен-Руж, но снималась и в эротических фильмах. В 1937 году отказалась от гражданства США в пользу Франции, и тут началась война, в которую Черная Венера активно включилась, став шпионкой.

Бейкер выучилась на летчицу и получила звание лейтенанта. Переводила деньги членам подполья. По окончании войны продолжала танцевать и петь, а также снималась в телесериалах. За заслуги перед Францией ей вручили орден Почетного легиона и Военный крест.

12. Ольга Чехова (Книппер) (1897-1980). Актриса, которая так и не признала связь с разведкой. Снималась в Голливуде с Чарли Чаплином , Кларком Гейблом и другими звездами.

Вышла замуж за Михаила Чехова в 30-е и навсегда оставила себе его фамилию, хотя на родине в Германии власти заставляли ее вернуть девичью.

Геббельс ненавидел актрису из-за того, что она отвергла его. Но при этом ей симпатизировал сам фюрер. В апреле 1945 года Ольгу арестовала советская разведка СССР, шпионку отвезли в Москву. После этого она побывала в Западном Берлине, а затем переехала в ФРГ. Этот визит был окутан тайной.

СМИ писали, что Чехова — советская шпионка, которая получила орден Ленина за заслуги перед СССР из рук самого Сталина. Приближенные к советскому руководству лица утверждали, что Чехова готовила покушение на Гитлера.

Летом 1953-го, по имеющимся данным, она выполнила свое последнее задание: связала Берию с Конрадом Аденауэром

13. Надежда Плевицкая (1884-1949). Невероятно популярная певица и актриса тех лет. Вместе с супругом Николаем Скоблиным была завербована ОГПУ при СНК СССР.

Николай Скоблин, к слову, был самым молодым генералом Белой армии. Ему было тогда всего 27 лет.

Самой успешной операцией Плевицкой считается похищение Евгения Миллера — главы Российского общевоинского союза. Итогом должно было стать назначение мужа Плевицкой на должность Миллера.

14. Маргарита Коненкова (1895-1980). Девушка, получившая прозвище Лукас, половину своей жизни провела в США в качестве шпионки. Обладательница яркой внешности и острого ума, она сумела расположить к себе Альберта Эйнштейна

Именно ученый помог ей завести дружеские отношения с создателями атомной бомбы. Обольщая их, она узнавала подробности атомных исследований, была в курсе этапов создания и передавала все эти сведения советской разведке.

Какого рода связь была у Коненковой и Эйнштейна — доподлинно неизвестно. Но в их личных вещах находили послания из личной переписки, наполненные нежными словами.