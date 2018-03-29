Группа «Znaki»: Адлер — Краснодар — Ростов

Краснодар. 29 марта — Новая Кубань. «Znaki» прибыли в Краснодар (23-го марта) из солнечного Адлера. Накануне старта «уик-энда» квинтет из Москвы выступил на просторах черноморского побережья. А спустя сутки, после визита в «Крд», готовился покорить жителей Ростова-на-Дону. Пожалуй, жесткий гастрольный график и вынудил нас начать беседу с вокалистом «рок-банды» с вопроса о тяготах «кочевой» жизни.

Алексей Юзленко: Раньше остро чувствовались различия московской публики и региональной. Думаю, самый яркий пример — Питер. Город очень патриотичный (в музыкальном плане). «Чужаков» на берегах Невы попросту игнорировали. Но ситуация меняется. Как с этим дела обстоят в Краснодаре? Мне судить сложно. Когда я сюда приезжаю, на меня «набрасывается» ностальгия — ведь служил я в Горячем ключе. Так что к Кубани я не вполне объективен.

В свое время группа воспринималась многими как будущее так называемого «русского рока». Воротилы шоу-бизнеса пророчили музыкантам судьбу флагманов жанра (например, героев Санкт-Петербурга «Танцы Минус» и «Сплин»). В настоящее время ансамбль под руководством Алексея Юзленко пребывает в информационном вакууме и отнюдь не стремится вновь оказаться в бесконечном медиа-пространстве.

Алексей Юзленко: Я наигрался в разные «звездные» вещи. Да, мы не очень страдаем от отсутствия наших песен на радио. Знаете, нечто настоящее не определяется наличием его на чистоте ФМ. Композиции, попавшие в ротацию, часто гораздо хуже, чем те, которым в эфирах отказали. За всеми атрибутами раскрутки предсказуемо теряется искренность, а она для меня крайне важна.

Мелодический посыл столичной «пятерки» практически полностью отошел от прежних форм. Репертуар коллектива напоминал традиционный «саунд» российского «панка». Лирические ноты сопровождались мощью «жужжащих» гитар. Барабанные ухищрения отдавали слегка модернизированной «дробью» «Misfits» или поздних «Ramones». Открытая симпатия к своему новому обличью выражалась в энергетическом обаяния «дисторшна». Словно извиняясь за ошибки прошлого, ребята сыграли трек «Я сожалею». Помимо любовных терзаний, в сочинении виделось и кое-что еще.

Алексей Юзленко: Да, я до сих пор сожалею о компромиссах в начале нашего пути. Предложи мне кто-то пройти ту дорогу еще раз, то я, наверняка, действовал бы иначе. Можно сказать, что ныне мы вернулись к корням. Играем то, что у нас в сердце. Безусловно, в подобной диспозиции вижу исключительно плюсы.

Тем не менее, отблески старого материала также пронеслись под сводами зала. «Вуду» и знаменитая девочка по имени «Полли» опять оживили дремавшие воспоминания. Правда, знакомый текст спрятался за оболочку драйвового «перегруза». Аранжировка превратила полюбившиеся произведения в полет авангардной мысли.

Алексей Юзленко: Тогдашние уступки касались в большей степени аранжировок. Песню «Полли» я очень люблю и ни за что от нее не откажусь. Это — мой ребенок. Мы сознательно ее видоизменили, и в данном прочтении она выглядит весьма органично.