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В выставке-конкурсе «Мы рисуем цветы» приняли участие порядка 200 жителей Измайлово
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В выставке-конкурсе «Мы рисуем цветы» приняли участие порядка 200 жителей Измайлово 

Управа района Измайлово города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Подведены итоги выставки-конкурса студии «Художественная роспись по дереву».
В Центре культуры и спорта «Измайлово» недавно состоялась выставка-конкурс «Мы рисуем цветы». В ней приняли участие воспитанники, как взрослые, так и дети, студии «Художественная роспись по дереву», под руководством Татьяны Ярошевской. На конкурс были выставлены работы, выполненные в технике городец, лубок, свободная роспись, живые цветы. Всего выставку посетили сотни жителей района Измайлово — родители детей, занимающихся в центре, и воспитанники различны студий и секций.
В итоге участники выставки-конкурса выбрали лучшие работы, определив победителей и призеров в нескольких номинациях.
Дети 6-7 лет:
1 место — Власова Арина 7 лет;
2 место — Тарасова Маша 7 лет;
3 место — Дианова Катя 7 лет;
Приз зрительских симпатий — Бирюкова Саша — 7 лет.
Дети 8-13 лет:
1 место Никитенко Аня — 11 лет;
2 место Шашкова Маша — 13 лет;
3 место Долгошеева Василиса — 9 лет;
Приз зрительских симпатий — Варшавская Катя — 13 лет.
Взрослые:
1 место Камаева Александра — 40 лет;
2 место Белякова Лариса — 45 лет;
3 место Варшавская Людмила — 55 лет;
Приз зрительских симпатий — Парфенова Лариса — 36 лет.
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