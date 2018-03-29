В выставке-конкурсе «Мы рисуем цветы» приняли участие порядка 200 жителей Измайлово

Подведены итоги выставки-конкурса студии «Художественная роспись по дереву».

В Центре культуры и спорта «Измайлово» недавно состоялась выставка-конкурс «Мы рисуем цветы». В ней приняли участие воспитанники, как взрослые, так и дети, студии «Художественная роспись по дереву», под руководством Татьяны Ярошевской. На конкурс были выставлены работы, выполненные в технике городец, лубок, свободная роспись, живые цветы. Всего выставку посетили сотни жителей района Измайлово — родители детей, занимающихся в центре, и воспитанники различны студий и секций.

В итоге участники выставки-конкурса выбрали лучшие работы, определив победителей и призеров в нескольких номинациях.

Дети 6-7 лет:

1 место — Власова Арина 7 лет;

2 место — Тарасова Маша 7 лет;

3 место — Дианова Катя 7 лет;

Приз зрительских симпатий — Бирюкова Саша — 7 лет.

Дети 8-13 лет:

1 место Никитенко Аня — 11 лет;

2 место Шашкова Маша — 13 лет;

3 место Долгошеева Василиса — 9 лет;

Приз зрительских симпатий — Варшавская Катя — 13 лет.

Взрослые:

2 место Белякова Лариса — 45 лет;

3 место Варшавская Людмила — 55 лет;

Приз зрительских симпатий — Парфенова Лариса — 36 лет.