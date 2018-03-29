Поэты их Хорошевки планируют выпустить третий сборник своих стихов

Литературное содружество поэтов района «Огни Хорошевки» выпустило два сборника своих стихов. На очереди выпуск третьего сборника. Так, в ближайшую пятницу, 30 марта, представители содружества соберутся на площадке библиотеки № 41.

— В рамках празднования Всемирного дня поэзии участники литературного содружества «Огни Хорошевки» проведут тематическую встречу «Поэзия — музыка души». Уже написано много новых стихов, которые войдут в новый сборник и будут прочитаны на вечере, — пояснил представитель библиотеки.

Телефон для справок 8 (495) 940-58-41.

Начало мероприятия в 15.00. Напомним, библиотека № 41 расположена на Хорошевском шоссе, 17. Вход свободный. (то)