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Поэты их Хорошевки планируют выпустить третий сборник своих стихов
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Поэты их Хорошевки планируют выпустить третий сборник своих стихов 

Управа района Хорошевский города Москвы 33 минуты назад
Литературное содружество поэтов района «Огни Хорошевки» выпустило два сборника своих стихов. На очереди выпуск третьего сборника. Так, в ближайшую пятницу, 30 марта, представители содружества соберутся на площадке библиотеки № 41.
— В рамках празднования Всемирного дня поэзии участники литературного содружества «Огни Хорошевки» проведут тематическую встречу «Поэзия — музыка души». Уже написано много новых стихов, которые войдут в новый сборник и будут прочитаны на вечере, — пояснил представитель библиотеки.
Телефон для справок 8 (495) 940-58-41.
Начало мероприятия в 15.00. Напомним, библиотека № 41 расположена на Хорошевском шоссе, 17. Вход свободный. (то)
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