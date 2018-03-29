В Воронеже появится сквер с памятником архитектору Николаю Троицкому 

В него вложат около 25 млн рублей. Группа компаний Хамина установит памятник воронежскому архитектору Николаю Троицкому в центре возводимого ею одноимённого квартала. В скульптуру и организацию пространства вокруг неё вложат около 25 млн рублей. Памятник появится в городском квартале «Троицкий» осенью 2018 года, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе ГК в четверг, 29 марта. Как пояснили в компании, «архитектурное ядро» для размещения бронзового памятника находится в ЖК «Олимпийский», который является одним из жилых комплексов квартала. Точную высоту памятника не уточнили. Но известно, что он будет «достаточно высоким». Автором памятника выступил знаменитый скульптор Альберт Чаркин, известный такими работами, как памятник Сергею Есенину в Таврическом саду, бюст Петра I на Московском вокзале и памятник Остапу Бендеру около дома Жако в Петербурге. В процессе работы над скульптурой Троицкого Чаркин умер. Его дело завершил заслуженный художник РФ Павел Шевченко. Как отметили в ГК, над памятником работала целая творческая команда, в которую вошли художники и скульпторы из Санкт-Петербурга. Группа компаний Хамина сформировала концепцию застройки городского квартала «Троицкий» площадью 29 га в Северном микрорайоне Воронежа в конце 2016 года. Первой частью квартала является уже практически реализованный жилой массив «Олимпийский». Второй проект — ЖК «Русский авангард», третий — ЖК «Россия Пять столиц». Часть площадей уже введена в эксплуатацию, полностью сдать квартал планируется к 2021 году. Дарья Крымова
Модель памятника предоставлена ГК