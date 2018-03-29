«Дневник читателя». «Душа осьминога» и «Триумф семян»

«Дневник читателя». «Душа осьминога» и «Триумф семян»Также в программе:

— Тетя Таня Веденеева: «Я — жираф».

Участники:

— Павел Подкосов, директор издательства «Альпина нон-фикшн»;

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

На этой неделе в России было не до книжных новостей — трагедия в Кемерово вытеснила все остальное. Мы скорбели по погибшим в страшном пожаре, обнимали своих детей и читали им только добрые сказки, где нет и не может быть драконов, пожаров и запертых замков.

А в мире тем временем много говорили о детской литературе — с 26 по 29 марта в итальянской Болонье работала крупнейшая в мире международная ярмарка детской книги. И «Русские сезоны» в Италии начались уже в первый день. Наш соотечественник иллюстратор Игорь Олейников стал обладателем самой престижной мировой награды в области детской литературы — премии имени Ханса Кристиана Андерсена.

В шорт-лист премии входят две номинации — авторы и иллюстраторы. Всего в списке было пять детских писателей (среди них француженка Мари-Од Мюрай и знаменитый шведский сказочник Ульф Старк ) и шесть иллюстраторов. Лучшим книжным художником стал Игорь Олейников, очень известный и легко узнаваемый иллюстратор, который пришел в детскую книгу из анимации. В свое время именно он рисовал мультфильмы «Тайна третьей планеты», «Сказка о царе Салтане» и другие. Среди книг с его иллюстрациями «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла , «Хоббит» Толкина, «Приключения барона Мюнхгаузена» Распе, «Приключения мышонка Десперо» Кейт ДиКамилло и многие другие.

Лучшим детским автором 2018 года названа писательница Эйко Кадоно, признанный классик японской литературы. В России она известна благодаря анимационному фильму Хаяо Миядзаки «Служба доставки Кики», который создан по одноименному роману Кадоно.

Подробнее об атмосфере на ярмарке в программе рассказывает переводчик, критик, главный редактор портала «Год литературы» Михаил Визель.

Специально для проекта Animal Book актриса Татьяна Веденеева, знаменитая тетя Таня из передачи «Спокойной ночи, малыши», написала книжку про жирафа, которая так и называется «Я — жираф». О проекте и о то, почему она выбрала именно жирафа, актриса рассказала «Дневнику читателя».

АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

Не только жирафы удивляют нас своим интеллектом. В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла большая и серьезная книга про одного из гениальных живых существ — осьминога.

У него есть интеллект, и он способен выполнять несколько действий одновременно. У него есть собственный характер, а его огромное тело способно проникать в самые маленькие щели. Он способен выбраться из завинченной банки и спустить воду в огромном аквариуме, он умеет дружить с людьми и обниматься. Мозг осьминога состоит из 75 долей, а человеческий только из четырех. Книга Сай Монтгомери «Душа осьминога. Тайны сознания удивительного существа» рассказывает об этих невероятных «инопланетянах» на Земле.

Монтгомери изучала осьминогов в лабораториях и аквариумах, на открытой воде во Французской Полинезии и Мексиканском заливе. То, что она пишет, полностью переворачивает наши представления об этих древних и невероятно умных и креативных существах. «Душа осьминога» — бестселлер The New York Times и лучшая научно-популярная книга года по версии Library Journal. На русском языке вышла в переводе Ирины Евстигнеевой в издательстве «Альпина нон-фикшн».

В этом выпуске о книге рассказывает директор издательства Павел Подкосов, которого «Душа осьминога» просто заворожила. Также он поделился подробностями о захватывающей книге Тора Хэнсона «Триумф семян» о том, как споровые — мхи, папоротники, хвощи — проиграли семенам эволюционную битву, и о том, что значили и значат для истории человеческих цивилизаций перец, кофе, хлопок.

Также он рассказал о работе доктора медицинских наук Стивена Липкина и научного журналиста Джона Луома «Время генома. Как генетические технологии меняют наш мир и что это значит для нас» об огромном потенциале и серьезных опасностях генетических технологий.

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