«Народная премия НГС»: Тоня точит главный приз

21 марта в Новосибирске наградят победителей «Народной премии НГС» — первой в Сибири ежегодной церемонии, на которой лучших в своей отрасли награждают не эксперты или журналисты, а жители города. 2 апреля на сайте премии появится список из 100 компаний — по 10 в каждой из номинаций, — за которые начнут голосовать читатели нашего сайта. Пока заканчивается этап сбора заявок на выдвижение, на Урале уже кипит работа над наградами для победителей.

10 лучших компаний Новосибирска получат символ «Народной премии» — увесистую 20-сантиметровую геометку из латуни с памятной табличкой.

А изготовит их Тоня Нешувалова — хрупкая девушка из Екатеринбурга, которая нашла профессию по душе, став наладчиком фрезерных станков и обрабатывающих центров с числовым программным управлением (ЧПУ). Она рассказала, как будет выглядеть награда.

«Латунь выбрали из-за презентабельного, благородного вида. Для деревянной части статуэтки мы предложили использовать твёрдолиственные породы дерева — ясень или дуб. Последний имеет тёмный оттенок и создаёт более контрастное сочетание с блестящим латунным шильдом, поэтому выбрали именно его. Дерево покрыто маслом и масловоском в несколько слоёв», — рассказывает Тоня.

Работа начнётся через неделю. На изготовление этой партии, говорит Тоня, уйдёт не меньше месяца, потому что каждая статуэтка проходит через множество производственных операций.

«Гравировка объёмных букв в круге длится несколько часов — это самая ответственная стадия: нет права на ошибку. Работа выполняется тонкими гравёрами в специальной оснастке. Обработка ведётся по 3D-модели. В специальных программах просчитываются траектории режущего инструмента, создаются управляющие программы, по которым станок фрезерует объёмный рельеф в материале», — поясняет мастер.

Такая обработка может применяться для создания разных изделий: декоративных барельефов из дерева, мастер-моделей, макетов, прототипов, пресс-форм из металла, например для вакуумной формовки различной продукции и даже для деталей машин. Тоня выбрала её для наград 10 лучшим компаниям Новосибирска.

Тоня любит работать с металлом. «Видя, как в станке невзрачная заготовка превращается в блестящую деталь, испытываешь сильные чувства. Понимаешь, что сам своими руками создал что-то мощное, нетленное, вечное, способное нести пользу людям много десятков лет», — увлечённо объясняет она.

Хотя фрезеровщиком девушка стала случайно: никогда не стремилась к этой профессии — ни в детстве, ни в школе, ни в институте, ни после него.

В 2010 году Тоня впервые освоила станок без наставников. Информации в интернете по этой теме тогда было мало. Работала на нескольких портальных станках в разных фирмах. В 2012-м купила собственный станок, а после её пригласили на наладку больших обрабатывающих центров в настоящий цех.

«За это время произошла трансформация промышленного дизайнера — диплом Уральского государственного архитектурно-художественного университета, — зарабатывающего на жизнь графическим дизайном, в инженера-технолога, оператора, наладчика фрезерных станков и обрабатывающих центров с ЧПУ. Мне повезло найти профессию по душе, с которой я связываю всю свою дальнейшую деятельность», — радуется девушка.

В том, что она занимается профессией, представители которой чаще всего мужчины, Тоня ничего необычного не видит.

«Я встречала не много подобных примеров, когда женщина занята «мужской» профессией: видела девушку-автомеханика, сварщицу — и считаю, что это здорово! Во время войны цеха держались на женщинах и даже детях.

Здесь не может быть гендерных ограничений, если речь не идёт о тяжёлом физическом труде. Человек любого пола может быть профессионалом в своём деле», — уверена мастер.

При этом она сталкивалась со скептическими мнениями посторонних людей на производстве, но коллеги по цеху всегда вставали горой. «Мужчины очень поддерживали, доверяли 100% задач, в том числе сложных: я писала программы обработок для деталей и запускала фрезеровку тиража», — добавляет Тоня.

Самым необычным своим заказом она считает фрезеровку более 20 алюминиевых пресс-форм, содержащих в себе разный ажурный рельеф глубиной до 30 миллиметров, для изготовления керамических изразцов.

«Задачи были непростые: требовалось правильно подбирать стратегию резки, продумывать черновые и чистовые проходы, совмещать разные виды обработки и писать по 15 программ на одну плиту. После прессовки был получен результат не просто положительный, а потрясающий. Пропечатались все мелкие элементы, а размер изразца был точным. Керамисту навсегда остались алюминиевые формы, с которых он может в любой момент снять любой тираж новых изразцов: формы практически не изнашиваются. А мне остался незабываемый опыт и осознание того, что всё не зря», — описывает свой успех Тоня.

Напоминаем, что до 1 апреля вы можете выдвинуть своего номинанта на «Народную премию НГС», которая в итоге определит 10 лучших компаний Новосибирска. Только вы решаете, кто получит награду. Торопитесь, до конца приёма заявок осталось совсем немного времени!