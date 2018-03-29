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Концертный зал Вятской филармонии приглашает на «STABAT MATER, AVE MARIA»
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Концертный зал Вятской филармонии приглашает на «STABAT MATER, AVE MARIA» 

Vyatka-grad.ru 28 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
3 апреля в 18:00 концертный зал органной и камерной музыки Вятской филармонии приглашает на концерт «STABAT MATER, AVE MARIA».
Солисты:
Ксения Кудяшева (сопрано), Наталья Пичурина (меццо-сопрано, Москва), Илья Ризаев (орган).
В программе концерта:
Дж. Перголезе — Духовная кантата «Stabat Mater» (13 номеров для солистов и органа).
Ф. Лист — Ave Maria (орган).
И. Бах — Ш. Гуно — Ave Maria.
Ф. Шуберт — Ave Maria.
В. Вавилов (Дж. Каччини) — Ave Maria.
STABAT MATER («Мать скорбящая стояла).
В 1735 году Перголезе, едва достигший двадцати пяти лет, но уже широко известный, главным образом своими операми, резко меняет образ жизни. Из Неаполя, где проходила, в основном, его деятельность, он переезжает в небольшое местечко Поццуоли, расположенное неподалеку. Причина тому — начинающаяся чахотка. Перголезе обращается к духовной музыке. Среди других его сочинений этого года — Stabat Mater.
Над своей Stabat Mater Перголезе работал буквально до последних дней жизни. Не удовлетворенный написанным, он вносил все новые и новые поправки в партитуру, пока смерть не заставила его выронить перо из рук.
Stabat Mater состоит из 13 частей, причем сольные и дуэтные, медленные и более быстрые чередуются. Общий характер сочинения отличается камерностью, трогательностью, проникновенной лирикой.
AVE MARIA («Радуйся, Мария»)
А́ве Мари́я— католическая молитва к Деве Марии, названная по её начальным словам. Эту молитву называют также ангельским приветствием, или angelico salutatio, так как её первая фраза представляет собой приветствие архангела Гавриила, сказанное им Марии в момент Благовещения.
В византийском обряде молитве Ave Maria соответствует Песнь Пресвятой Богородице. На текст этой молитвы написано более сорока вокальных произведений.
Цена билета — 300 руб.
Бронирование билетов на концерты зала органной и камерной музыки производится на сайте КОГАУК «Вятская филармония». Продажа билетов в кассах филармонии и органного зала.
Телефоны: (8332) 64-77-53, (8332) 64-1857
Адрес: г. Киров, ул. Дерендяева, 46  Возрастное ограничение — 12+
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