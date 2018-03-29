Концертный зал Вятской филармонии приглашает на «STABAT MATER, AVE MARIA»

3 апреля в 18:00 концертный зал органной и камерной музыки Вятской филармонии приглашает на концерт «STABAT MATER, AVE MARIA».

Солисты:

В программе концерта:

Дж. Перголезе — Духовная кантата «Stabat Mater» (13 номеров для солистов и органа).

Ф. Лист — Ave Maria (орган).

И. Бах — Ш. Гуно — Ave Maria.

Ф. Шуберт — Ave Maria.

В. Вавилов (Дж. Каччини) — Ave Maria.

STABAT MATER («Мать скорбящая стояла).

В 1735 году Перголезе, едва достигший двадцати пяти лет, но уже широко известный, главным образом своими операми, резко меняет образ жизни. Из Неаполя, где проходила, в основном, его деятельность, он переезжает в небольшое местечко Поццуоли, расположенное неподалеку. Причина тому — начинающаяся чахотка. Перголезе обращается к духовной музыке. Среди других его сочинений этого года — Stabat Mater.

Над своей Stabat Mater Перголезе работал буквально до последних дней жизни. Не удовлетворенный написанным, он вносил все новые и новые поправки в партитуру, пока смерть не заставила его выронить перо из рук.

Stabat Mater состоит из 13 частей, причем сольные и дуэтные, медленные и более быстрые чередуются. Общий характер сочинения отличается камерностью, трогательностью, проникновенной лирикой.

AVE MARIA («Радуйся, Мария»)

А́ве Мари́я— католическая молитва к Деве Марии, названная по её начальным словам. Эту молитву называют также ангельским приветствием, или angelico salutatio, так как её первая фраза представляет собой приветствие архангела Гавриила, сказанное им Марии в момент Благовещения.

В византийском обряде молитве Ave Maria соответствует Песнь Пресвятой Богородице. На текст этой молитвы написано более сорока вокальных произведений.

Цена билета — 300 руб.

Бронирование билетов на концерты зала органной и камерной музыки производится на сайте КОГАУК «Вятская филармония». Продажа билетов в кассах филармонии и органного зала.

Телефоны: (8332) 64-77-53, (8332) 64-1857

Адрес: г. Киров, ул. Дерендяева, 46 Возрастное ограничение — 12+