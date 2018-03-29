Балетная студия «Фуэте» из Котельников участвует в международном конкурсе в Екатеринбурге

Образцовый коллектив балетная студия «Фуэте» городского округа Котельники принимает участие в 4‐м международном детско‐юношеском конкурсе «Щелкунчик приглашает», который проходит в Екатеринбурге, рассказала руководитель студии Элина Никифорова.

28 марта в Екатеринбурге стартовал международный конкурс классического танца «Щелкунчик приглашает». В нем конкурсе соревнуются солисты и ансамбли балетных школ со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Оценивает мастерство участников жюри, в состав которого входят артисты Большого театра, педагоги и художественные руководители хореографических колледжей и училищ, известные деятели культуры.

Наша балетная студия в составе семи человек принимает участие в международном конкурсе в Екатеринбурге. Возраст юных балерин от 10 до 13 лет. Они представят массовые номера «Вальс маков и васильков» и «Вальс нежности» в номинации «ансамбль», в дуэте — «Вариация жемчужин» и «Вариация сестрички», а также в номинации «малые формы» исполнят номера под названием «Цыганочки» и «Танец маленьких лебедей

— Элина Никифорова.

Она добавила, что в номинации „соло“ будут представлены „Вариация принцессы Флорины“ и „Вариация Титри“. Конкурсные дни проходят 29 и 30 марта. Результаты будут известны 1 апреля.

Наши творческие коллективы радуют своими победами в фестивалях различного уровня. Хочу пожелать участницам студии „Фуэте“ успехов, покорения новых вершин, достойно проявить мастерство и навыки на столь почетном конкурсе. Мы в вас верим!

Международный

детско-юношеский

конкурс „Щелкунчик приглашает“ проходит раз в два года при строгом видео отборе участников. Из почти тысячи заявок во второй тур прошли 360 конкурсантов от 10 до 18 лет. Это коллективы из России, Германии, Израиля, Казахстана.