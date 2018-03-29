В Автозаводском районе пройдет конкурс «Алло, мы ищем таланты»

30 марта в 15.00 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода состоится конкурс художественной самодеятельности «Алло, мы ищем таланты», сообщает администрация города.

Мероприятие организовано председателем Совета территориального общественного самоуправления № 16 Людмилой Симоновой. Его цель — сформировать у детей и подростков интереса к музыкальному и театральному творчеству.

Во время конкурса юные автозаводцы споют песни, прочтут стихи, покажут сценки. После каждый участник конкурса сможет записаться в «Театральный кружок» при библиотеке имени А. Н. Радищева.