Брендан Глисон: 7 ярких ролей харизматичного ирландца

29 марта празднует свой день рождения Брендан Глисон . В честь 63-летия актера собрали несколько отличных фильмов с его участием.

Приключения Паддингтона 2 Приключения Паддингтона 2 Любимец семьи Браун озабочен выбором подарка на день рождения своей тетушки Люси. Идеальным вариантом кажется антикварная книга, ради покупки которой Паддингтон даже устраивается на работу. Вот только, пока он копит деньги, книга попадает в руки грабителям, и отважный медвежонок берется за расследование. Афера по-английски

Афера по-английски

Три поколения семейства живут в своем маленьком анархичном уголке Великобритании, промышляя грабежами, разбоем и прочим беззаконием. Главный герой Чад Катлер — наследник мафиозного клана и гордость брутального деспотичного отца. Чада гложут сомнения в правильности жизненного выбора, и для своих детей он желает лучшей доли. Но, как известно, нет ничего крепче кровных уз, и перестать быть частью криминальной семьи не так просто. Однажды в Ирландии

Однажды в Ирландии

Для помощи в раскрытии крупного криминального синдиката полицейскому Джерри Бойлу назначают помощника — агента ФБР Уэнделла Эверетта. Волею судеб первый оказывается стереотипным ирландцем — ленивым дебоширом-провокатором, откровенным расистом и алкоголиком, а второй — педантичным и вежливым афроамериканцем. И как вести дело, если они больше пяти минут не могут находиться вместе в одном помещении? Залечь на дно в Брюгге

Залечь на дно в Брюгге

Двое убийц отправляются в незапланированный отпуск в старинный бельгийский городок Брюгге. Задача: сидеть и не высовываться. Они шатаются по городу, подкалывают друг на друга, выдают фееричные диалоги и, разумеется, находят своеобразные приключения. Храброе сердце

Храброе сердце

Когда Уильям был еще ребенком, его отец и брат, наряду с многими другими, отдали свои жизни, пытаясь освободить Шотландию. Теперь он уже взрослый мужчина, но англичане снова забирают жизнь близкого ему человека — на этот раз они убивают его невесту. Уильям начинает свой долгий путь, цель которого — полное освобождение Шотландии от англичан. Голгофа

Голгофа

К священнику тихой ирландской деревушки приходит на покаяние незнакомец. Он сообщает, что в течение долгих лет подвергался сексуальному насилию со стороны предыдущего и ныне покойного служителя церкви. Прихожанин оглашает падре свой план: Джеймсу дана неделя, чтобы разобраться с делами, после чего незнакомец исполнит многолетнюю месть и убьет хоть какого-то священника. Гарри Поттер и Кубок огня

Гарри Поттер и Кубок огня

Учебный год в Хогвартсе начинается с новости, что школа станет местом проведения Турнира Трех волшебников, традиционного состязания магических школ, в котором могут принимать участие только учащиеся, достигшие 17 лет. В результате для участия в конкурсе были отобраны трое учеников, но неожиданно в этот список попадает и 14-летний Гарри Поттер.