Члены координационного совета по демографической политике Пскова подвели итоги 2017 года 

28 марта в администрации города Пскова состоялось заседание муниципального координационного совета по демографической политике, сообщает пресс-служба городских властей. Зампредседателя комитета по здравоохранению и фармации администрации Псковской области Надежда Рагозина рассказала, что уровень смертности в Псковской области снижается на протяжении 10 лет. При этом наименьшие показатели смертности зафиксированы в двух крупнейших городах — Пскове и Великих Луках. Среди основных причин смертности Рагозина назвала болезни системы кровообращения, злокачественные образования и внешние причины. Она уточнила, что за последние 3 года снизилась смертность от острых форм болезней кровообращения, но увеличилась — от хронических болезней. Кроме того, члены совета обсудили тему вакцинации псковичей от пневмококковой инфекции. В связи с распространенностью этого заболевания, Надежда Рагозина предложила представителям муниципалитета рассмотреть софинансирование закупки дополнительных объёмов вакцины, так как сейчас бесплатная вакцинация осуществляется только для детей и призывников, глава города Иван Цецерский пообещал рассмотреть варианты решения этого вопроса. Члены координационного совета также обсудили предоставление мер социальной поддержки жителям Пскова, в том числе пособий по рождению первого ребенка. Как рассказала начальник территориального управления госуправления соцзащиты населения Псковской области Наталья Хачапуридзе, в городе за получением пособий по рождению первого ребенка после 1 января 2018 года уже обратилось 39 граждан. Выплаты в первый год рассчитаны на сумму в размере 1 млн 24 тысяч 948 рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».