Воспитанники интерната Вешняков попробовали свои силы в каллиграфии

Познавательно-творческий визит в ГКУ Центр содействия семейному воспитанию «Южное Бутово» организовали для получателей соцуслуг психоневрологического интерната.

В Центре прошел тренинг под названием «Мультикэмп: перекресток вызовов и возможностей». На мероприятии обсуждалось решение вопросов адаптации проживающих в японских интернатах, а также необходимость взаимодействия психоневрологических диспансеров и столичных центров содействия семейному воспитанию. Организаторы уверены, что взаимная преемственность учреждений помогла бы получателям соцуслуг.

Вешняковцы смогли поучаствовать в мастер-классах, в ходе которых узнали о японских идеалах, о том, как танцевать с веерами и держать осанку, опробовали свои силы в восточной каллиграфии и побывали в роли актеров традиционного театра «Кабуки».

Фото ПНИ № 26.