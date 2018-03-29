Ещё
Воспитанники интерната Вешняков попробовали свои силы в каллиграфии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воспитанники интерната Вешняков попробовали свои силы в каллиграфии 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Познавательно-творческий визит в ГКУ Центр содействия семейному воспитанию «Южное Бутово» организовали для получателей соцуслуг психоневрологического интерната.
В Центре прошел тренинг под названием «Мультикэмп: перекресток вызовов и возможностей». На мероприятии обсуждалось решение вопросов адаптации проживающих в японских интернатах, а также необходимость взаимодействия психоневрологических диспансеров и столичных центров содействия семейному воспитанию. Организаторы уверены, что взаимная преемственность учреждений помогла бы получателям соцуслуг.
Вешняковцы смогли поучаствовать в мастер-классах, в ходе которых узнали о японских идеалах, о том, как танцевать с веерами и держать осанку, опробовали свои силы в восточной каллиграфии и побывали в роли актеров традиционного театра «Кабуки».
Фото ПНИ № 26.
Управа района Вешняки: последние новости
В Вешняках проживают активные семьи В 2017 году в Вешняках особое внимание было уделено индустрии зимнего отдыха Музей современной истории России 21 марта будет работать бесплатно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»37
Самые заметные роли Олега Анофриева4
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией144
Охлобыстин с женой потеряли шестого ребенка
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение