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Рок-фестиваль «Лестница в небо» взял перерыв
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Рок-фестиваль «Лестница в небо» взял перерыв 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Поклонников рок-музыки ждёт большое разочарование. Организаторы проводимого ежегодно в мае в посёлке Афипском рок-концерта «Лестница в небо» объявили, что он не состоится.
«Хотим прояснить ситуацию, — говорится в сообщении в официальной группе «Лестницы в небо» в социальной сети «ВКонтакте». — Мы всей душой любим этот проект, созданный с огромной любовью, и мечтаем, чтобы он рос и развивался. Именно поэтому сейчас вынуждены сделать паузу, которая позволит переосмыслить идею и масштаб фестиваля». Стадион в Афипском уже не может вместить всех желающих попасть на концерт зрителей. Ведутся переговоры с новыми площадками, но пока ситуация остается неопределенной.
Организаторы проекта обещают, что «Лестница в небо» вновь соберёт поклонников музыки в будущем году.
В своё время хедлайнерами «Лестницы в небо» становились такие звёзды мировой и отечественной рок-музыки, как Кеннет Хенсли, Элис Купер, Джо Линн Тёрнер, Дэн Маккаферти, Доро Пеш, группа «ДДТ», Вячеслав Бутусов, «Чёрный кофе», Гарик Сукачёв, «Кипелов», «АлисА» и «Би-2».
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