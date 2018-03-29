Рок-фестиваль «Лестница в небо» взял перерыв

Поклонников рок-музыки ждёт большое разочарование. Организаторы проводимого ежегодно в мае в посёлке Афипском рок-концерта «Лестница в небо» объявили, что он не состоится.

«Хотим прояснить ситуацию, — говорится в сообщении в официальной группе «Лестницы в небо» в социальной сети «ВКонтакте». — Мы всей душой любим этот проект, созданный с огромной любовью, и мечтаем, чтобы он рос и развивался. Именно поэтому сейчас вынуждены сделать паузу, которая позволит переосмыслить идею и масштаб фестиваля». Стадион в Афипском уже не может вместить всех желающих попасть на концерт зрителей. Ведутся переговоры с новыми площадками, но пока ситуация остается неопределенной.

Организаторы проекта обещают, что «Лестница в небо» вновь соберёт поклонников музыки в будущем году.