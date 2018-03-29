В школьных столовых больше не будет вредной колбасы

-Михаил ​Павлович, зачем нужен закон о детском и школьном питании?

-Детское питание. Поэтому оно должно быть не просто безопасным, но и качественным, и полезным, ведь оно определяет здоровье подрастающего поколения. Врачи-педиатры условно делят детскую аудиторию на три возрастные категории. Это дети до трёх лет, далее от трёх до 10 лет и от 10 лет и старше. Для нормального развития организма в каждой из этих возрастных категорий необходим определённый набор продуктов, который обеспечивал бы необходимый баланс питательных веществ: жиров, белков, углеводов и проч. Я не открываю Америку: эти нормы давно разработаны, и наш закон обяжет им следовать всех поставщиков питания в детские учреждения.

— То есть сейчас, пока нет закона, питание в школах зависит только от прихоти выигравшей конкурс организации питания?

— Это не так. Существуют техрегламенты, по которым производятся продукты питания для детей. Это важный документ, и его нарушения чреваты серьёзными последствиями. Но при этом его главное назначение — обеспечить безопасность продуктов питания. А вот их полезность он не гарантирует.

— Поэтому в рационе школьников могут оказаться пицца с копчёной колбасой или сникерсы?

— Теоретически такое возможно. Но новый законопроект положит этому конец. Поэтому ни пиццы, ни колбасы с канцерогенами, ни блюд, произведённых из генно-модифицированных продуктов, в школьных столовых больше не будет. Это станет невозможным ещё и потому, что отдельная часть закона будет посвящена полномочиям местной и региональной власти в организации производства детского питания и контроле за этим.

— Сегодня, чтобы стать поставщиком продуктов в детские учреждения, надо участвовать в конкурсе, который выигрывает тот, кто предлагает меньшую цену. Как это вяжется с безопасностью и качеством продуктов?

— Не вяжется. Поэтому от принципа цены как основополагающего на таких конкурсах предстоит отказаться. Наш закон направлен в том числе и на это. Его цель — обеспечить безопасное и качественное питание детей. При этом мы намерены опираться на всё позитивное, что уже создано в системе детского питания. Сегодня повсеместно применяется механизм централизованного распределения продуктов питания по детским учреждениям. Отвечает за этот процесс комбинат школьного питания, который централизованно закупает продукты.

— Часто приходится слышать, что такие комбинаты являются жёсткими монополистами, которые взвинчивают цены

— Как раз напротив. При централизованных закупках цены, как правило, ниже, чем если бы каждая школа или детсад заключали бы договора с поставщиками напрямую. Но главное даже не в этом — комбинат питания позволяет жёстко контролировать качество поступающей продукции. Это важная часть вертикали ответственности. К каким трагедиям приводит ситуация, когда такой вертикали нет, мы все много раз видели. А вот в механизм закупок изменения вносить нужно. Впереди должны быть показатели качества, а не цены.

Есть ещё и такое явление. Говядину в котлетах поставщик заменяет индейкой или курицей, себестоимость падает, и такой поставщик объявляется победителем конкурса госзакупок. Все выигрывают, кроме детей. Они недополучают необходимый для их роста белок. Поэтому в законе будут абсолютно жёсткие нормы на этот счёт: положено мясо говядины, значит, в детских котлетах будет только такой состав, и никакие замены здесь недопустимы. Контроль за этим будет обеспечен очень строгий.

В западном законодательстве иногда достаточно и одной доказанной жалобы потребителя, чтобы обанкротить огромную кампанию. К таким мерам пора переходить и у нас. — А до уголовного преследования нарушителей дело дойдёт?

-В законе, конечно, будут предусмотрены санкции для нарушителей. Какими они будут, можно сказать, только когда мы выйдем на окончательный текст документа. Сейчас пока идёт работа по согласованию нескольких вариантов, представленных различными ведомствами. Моё мнение такое — спектр санкций должен быть очень широким. Это, конечно, меры административной ответственности. Штрафы чувствительные. Причём настолько, что если вскроется намеренный подлог, штрафные меры должны быть просто разорительными для такой кампании. В западном законодательстве иногда достаточно и одной доказанной жалобы потребителя, чтобы обанкротить огромную кампанию. К таким мерам пора переходить и у нас. Ну а если речь идёт о нанесённом вреде детскому здоровью, тут уже должны вступать нормы уголовного преследования.

— С наступлением летнего сезона начинают поступать сигналы об отравлениях в детских лагерях. За это кто ответит?