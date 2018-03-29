Жители Волгограда в соцсетях разругались из-за бомжа возле травмпункта

Популярное волгоградское сообщество в социальной сети сегодня, 29 марта, буквально взорвали два фото, сделанные у дверей больницы № 12 в Краснооктябрьском районе. Горожане разделились на два лагеря из-за бомжа, которого по сообщению автора снимков отказались принимать медики.

— Вот так в 12-ой больнице обращаются с людьми, выкинули нах.. прям с приемного покоя! У него сломана рука и он не может ходить! Лежит возле дверей, — сообщает житель Волгограда, сделавший снимки возле травмпункта.

Увидем пост в паблике, волгоградцы начали активно обсуждать происшествие. Слово за слово — и горожане разделились на два враждующих лагеря: тех, кто открыто заявляет о нелюбви к людям без определенного места жительства, и тех, кто считает их равными себе.

— Сердобольные. А вы пробовали с таким континтгентом в одной палате лежать? — обратилась с вопросом к землякам девушка по имени Иринаю. — Когда дышать от вони нечем, вещи свои боишься оставить без присмотра (даже на укол уходя, телефон и кошелек с собой). И то чертову умывашку уперли. А в другой раз лежала — в соседней палате были такие. Один в федеральном розыске (врачи его не выдавали, больной же) и друга себе такого же нашел. Распили, значит, они фунфырик. И один другого стукнул стулом по голове. Пришлось медсестрам разнимать эту драку. А потом тот, кого стукнули, начал орать. И орал полночи, пока снотворного не вкололи. Да, очень нужны они в больницах. Как будто с другого мира все, чесслово.

Опубликовав данное заявление, волгоградка переключила на себя внимание тех, кто минуту назад рассуждал о бессердечности врачей в больнице.

— Как таких, как ты, земля носит, — сходу заявила в ответ Эльмира.

— Сегодня вы здесь пишите, сытая и довольная, выражая свое фу, но все может в одночасье измениться, и, так же как и он, вы можете оказаться одна, без документов на улице, — напоминает о хитросплетениях судьбы Анна. — И будут вам говорить «фу, бомжиха, проваливай». Для тех кому воняет в общей палате, найдите возможность оплатить себе отдельную. Вам все мешают: люди, бомжи, собаки, дети. Меня радует одно, что таких людей, как вы, меньшинство.

Пока женщины вели непримиримый спор, который не закончился до сих, в комментариях молодой человек по имени Игорь сообщил, что врачи все же приняли бомжа. Мужчину помыли, оказали первую помощь и взяли у него анализы. На их основе решится вопрос о его дальнейшем лечении.