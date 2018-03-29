Самураи и Nirvana: вышел трейлер второго сезона «Мира Дикого запада»

Канал HBO наконец представил поклонникам «Мира Дикого запада» трейлер второго сезона, в котором авторы показали последствия восстания андроидов — и всё это под оркестровую версию Heart-Shaped Box группы Nirvana.

Судя по всему, на этот раз действия сериала охватят и другие тематические парки, в том числе и «Мир самураев». Напомним, что об этом также недавно недвусмысленно намекали шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой. По их словам, нас ждёт своего рода «путешествие наружу».

Премьера нового сезона Westworld состоится 22 апреля.