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Самураи и Nirvana: вышел трейлер второго сезона «Мира Дикого запада»
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Самураи и Nirvana: вышел трейлер второго сезона «Мира Дикого запада» 

Игромания.ру 40 минут назад
Фото: Игромания.ру
Канал HBO наконец представил поклонникам «Мира Дикого запада» трейлер второго сезона, в котором авторы показали последствия восстания андроидов — и всё это под оркестровую версию Heart-Shaped Box группы Nirvana.
Судя по всему, на этот раз действия сериала охватят и другие тематические парки, в том числе и «Мир самураев». Напомним, что об этом также недавно недвусмысленно намекали шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой. По их словам, нас ждёт своего рода «путешествие наружу».
Премьера нового сезона Westworld состоится 22 апреля.
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