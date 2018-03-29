Просто фантастика: топ событий выходных от НГС

Выставка неспящих красавиц

Чтобы выходные показались долгими, нужно начать отдыхать в пятницу. Тем более что вечером состоится открытие выставки красивых работ Марины Ягоды, известной по своим граффити с изображением ярких девушек. Выставка называется Insomnia (в переводе с английского — бессонница). Для художницы это слово означает вовсе не расстройство сна, а состояние острого возбуждения от впечатлений. Узнать больше о творчестве Ягоды вы можете из материала НГС.

Когда? Открытие 30 марта в 19:00, выставка будет работать по 10 апреля Где? В творческом пространстве «АртЕль» (Романова, 23) Во сколько? С 12:00 до 21:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Концерт рок-группы RZRS

После культурного мероприятия можно оторваться в модном баре, где выступит бодрая новосибирская команда RZRS. Ребята сами пишут песни и характеризуют свой стиль как «скулодробительный альтернативный рок с влияниями стоунера и гаражного панка». Это значит, что под их музыку можно самозабвенно плясать — а что ещё нужно в пятницу вечером?

Когда? 30 марта Где? В баре The Rooks (Коммунистическая, 45) Во сколько? В 21:00 Сколько стоит? 200 рублей (в цену входит бутылка пива). 18+

Фестиваль косплея Taiyou no Matsuri

В Новосибирске два дня будет идти ежегодный фестиваль косплея, анимации, комиксов и прочих направлений поп-культуры. Организаторы обещают выступления творческих команд, гейм-зону и ярмарку, а вечером субботы — вечеринку в лофт-парке «Подземка». Программу можно посмотреть в группе события «ВКонтакте».

Когда? 31 марта и 1 апреля Где? В КТЦ «Евразия» (Селезнёва, 46) Во сколько? Для зрителей — с 11:00 до 19:00 Сколько стоит? Зрительский билет — 500 рублей (на два дня — 900 рублей), билет участника шоу — 450 рублей (на два дня — 800 рублей), билет участника сценической программы — 400 рублей (на два дня — 650 рублей). 16+

Всероссийский турнир по карате

В эти выходные можно бесплатно сходить на зрелищные соревнования: во Дворце спорта НГТУ будет проходить «Кубок успеха». За победу сразятся более тысячи юных и взрослых каратистов из разных городов России и Казахстана. Главным судьёй турнира выступит рефери категории «А» Всемирной Федерации каратэ Дмитрий Асанцев

Когда? 31 марта и 1 апреля Где? Во Дворце спорта НГТУ (Блюхера, 34) Во сколько? В 13:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Лекция о распаде СССР и ток-шоу о попытках человека подчинить природу

В субботу Информационный центр по атомной энергии организует сразу два мероприятия. В 14:00 в книжном магазине выступит кандидат исторических наук Дмитрий Победаш с лекцией «Заклятые друзья: роль США в распаде СССР». Он расскажет об отношениях двух ядерных держав в 1989–1991 годы. Чтобы попасть на встречу, нужно зарегистрироваться. В 17:00 начнётся научное ток-шоу «Разберём на атомы» о трёх событиях XX века, связанных с попытками человека подчинить природу технологиям. Это перелёт через Атлантику и крушение гигантского немецкого дирижабля, испытания ядерного оружия на островах в Тихом океане и клонирование овцы. Авторы лучших вопросов учёным получат в подарок книги.

Когда? 31 марта Где? В книжном магазине «Плиний Старший» (Красный проспект, 17) и кабаре-кафе «Бродячая собака» (Каменская, 32) Во сколько? В 14:00 и 17:00 Сколько стоит? Бесплатно (возрастные ограничения: лекция — 16+, ток-шоу — 12+)

Ролевая игра «Наука против зомби»

Вечером можно почувствовать себя героем фантастического фильма о противостоянии последних людей и опасных мертвецов. Организаторы игры предлагают участникам «оказаться на территории закрытого science-лагеря в момент объявления эпидемии зомби». И узнать ответы на животрепещущие вопросы. Например, «работает ли традиционная система морали в ситуации зомби-апокалипсиса»?

Когда? 31 марта на Морском проспекте, 16; 1 апреля на Орджоникидзе, 43 Где? В книжных магазинах «Перемен» Во сколько? В 18:00 Сколько стоит? 500 рублей (14+)

Сольный концерт звезды оперы Вероники Джиоевой

НОВАТ приглашает горожан на выступление оперной дивы Вероники Джиоевой — обладательница чарующего голоса и победительница всероссийского конкурса «Большая опера» сегодня поёт на лучших сценах мира. Новосибирский концерт пройдёт в новом зале имени Исидора Зака.

Когда? 31 марта Где? В оперном театре Во сколько? В 17:00 Сколько стоит? 2000–3000 рублей (6+)

Танцевальный спектакль «Ромео и Джульетта в стиле фламенко»

В Академгородке выступят артисты проекта Flamenco Live (ведущий танцовщик коллектива — El Tebi — выступал на сценах испанских театров, в том числе знаменитого Casa Patas в Мадриде). Зрителей ждёт новая неожиданная трактовка культовой пьесы Шекспира: на этот раз историю любви расскажут на языке страстного танца.

Когда? 31 марта Где? В Доме учёных Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 600–1500 рублей (6+)

Выступление фокусника и благотворительный показ фильма «Чарли и шоколадная фабрика»

С детьми можно сходить в кинозал «Синема»: там будет творить чудеса фокусник Руслан Таранюк, после чего покажут атмосферный фильм Тима Бёртона «Чарли и шоколадная фабрика» (2005 год). Все вырученные деньги пойдут на развитие проекта «Волонтёрский Караван», участники которого организуют праздники в детдомах области.

Когда? 1 апреля Где? В кинозале «Синема» (Каинская, 4) Во сколько? В 13:00 Сколько стоит? 200 рублей (детский билет — 100 рублей). 6+

Показ фильма «Арктика. Космос на Земле» и встреча с его авторами

НГУ приглашает всех желающих посмотреть документальный фильм об Арктике, который прошлым летом снял видеооператор канала NSU LIFE Никита Колесов . Он побывал в экспедиции вместе с геологами университета — три недели исследователи из разных стран плыли на корабле и изучали архипелаг Земля Франца-Иосифа. После просмотра фильма можно будет задать вопросы его героям и режиссёру.

Когда? 1 апреля Где? В новом корпусе НГУ (Пирогова, 1), аудитория 3307 Во сколько? В 15:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Пасха по-немецки

Российско-немецкий дом предлагает новосибирцам отметить Ostern — Пасху. В фойе будут традиционные конкурсы, игры, песни и танцы, мастер-классы по росписи пасхальных фигурок, украшению яиц и по шитью фетровых игрушек, языковая викторина. Основная праздничная программа «Пасхальные мифы, легенды, традиции» пройдёт в концертном зале в формате интерактива с гостями. В музее проведут экскурсию об истории и культуре российских немцев, а новинкой праздничной программы станет пасхальный квест.

Когда? 1 апреля Где? В Российско-немецком доме (Ядринцевская, 68) Во сколько? В 14:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Приготовление (и поедание) 15-килограммового бургера

В честь первого апреля новосибирский бар решил приготовить огромный бургер — поучаствовать в процессе приглашают всех желающих. Разумеется, потом этот мегабутерброд можно будет коллективно съесть.

Когда? 1 апреля Где? В баре John Smoker (Большевистская, 96) Во сколько? В 15:00 Сколько стоит? Бесплатно, 0+

Трибьют-вечер группы «Хлеб»

1 апреля местные команды исполнят хиты скандальной группы «Хлеб», которую в 2013 году основали трое видеоблогеров. Команда «читает» комедийный рэп, её клипы на YouTube собирают миллионы просмотров. В воскресенье о творчестве «Хлеба» напомнят группы «Случай», Tacksad, «Причина» и другие ребята из Новосибирска.

Когда? 1 апреля Где? В открытом пространстве «Балкон» (Кропоткина, 269/1) Во сколько? В 18:00 Сколько стоит? Бесплатно, но нужна регистрация (16+)

Музыка из фильмов на фортепиано

В другом культурном пространстве можно послушать музыку из фильмов, которую исполнит на фортепиано новосибирец Максим Абдуллаев. Он владеет множеством инструментов (укулеле, мелодика, металлофон, барабан), был гитаристом, а сейчас учится играть на скрипке. В этот вечер он сыграет в собственном стиле саундтреки из кино, сериалов, мультфильмов и даже игр.

Когда? 1 апреля Где? В культурном центре «Этаж» (Ленина, 71) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? Бесплатно (16+)

Первоапрельская вечеринка с треш-бандой «Само'гон»

В новом баре на Красном проспекте в честь праздника выступит трэш-банда «Само’гон», состоящая из молодых актёров новосибирских театров. Ребята обещают «гомерически смешной театральный капустник „Не верю“» с актуальными шутками, скетчами, вокальными номерами и пародиями.

Когда? 1 апреля Где? В Old Joy Bar (Красный проспект, 67) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 800 рублей (18+)

Капустник «Конторы Братьев Дивановых»

В это же время в Академгородке другая молодая команда организует мероприятие под названием «Как тебе такой капустник, Илон Маск ?». Зрителям предлагают включить воображение и полететь на Марс, став первыми колонизаторами Красной планеты.

Когда? 1 апреля Где? В Доме учёных Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? От 200 до 800 рублей (18+)

Концерт группы Apocalyptica

В воскресенье участники проекта Apocalyptica исполнят музыку легендарной группы Metallica. Кстати, финский коллектив и возник как эксперимент нескольких студентов консерватории, обожающих «Металлику» и сыгравших её хиты на виолончелях. Вскоре их мастерство высоко оценили сами кумиры, пригласив ребят на разогрев. Со временем Apocalyptica стала самодостаточной командой, а спустя двадцать лет музыканты решили вернуться к истокам — и подготовили концертную программу, состоящую из хитов любимой группы своей юности.

Когда? 1 апреля Где? В ДКЖ Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 1800–5000 рублей (16+)

Выставка «Сто лет финского дизайна»

В кинотеатре «Победа» открылась крупнейшая в России выставка финского дизайна: новосибирцам показали 32 вещи, идеи которых родились за последние сто лет. Среди них — уникальное кресло-шар, первый мобильный телефон Nokia и колье принцессы Леи из «Звёздных войн».

Когда? До 22 апреля Где? В Белой галерее кинотеатра «Победа» (Ленина, 7) Во сколько? С 12:00 до 21:00 (выходной — понедельник) Сколько стоит? 250 рублей (льготный — 150 рублей). 6+

Выставка «Третьяковская галерея в Новосибирске»

Впервые за 25 лет к нам привезли шедевры из собрания Третьяковской галереи: живопись и скульптуру XVIII — первой половины ХХ века. На выставке можно будет не только рассмотреть работы Саврасова, Шишкина, Левитана и других мастеров, но и изучить ценные архивные материалы об эвакуации коллекции. В июле 1941 года в Новосибирск прибыл эшелон особо ценных экспонатов из знаменитого столичного музея — их разместили в недостроенном оперном театре. На выставке покажут отдельные картины, которые были в числе спасённых предметов искусства.

Когда? С 30 марта по 1 июля Где? В художественном музее (вход со Свердлова) Во сколько? С 12:00 до 20:00 Сколько стоит? 300 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров — 150 рублей, для дошкольников — 70 рублей). 0+

Из новинок кино нельзя не отметить фильм, снятый по мотивам научно-фантастического романа 2011 года (его называют «самой гиковской» книгой в мире). Действие происходит в 2045 году, мир выглядит всё хуже, и люди ищут спасения в красивой реальности игры OASIS. Вдруг её создатель Джеймс Холлидэй оставляет неожиданное завещание: всё его состояние получит игрок, который первым найдёт цифровое «пасхальное яйцо». В этом виртуальном квесте решает принять участие обычный парень Уэйд Уоттс — и попадает в реальные неприятности.

Фильм «Я сражаюсь с великанами» — экранизация успешных комиксов Джо Келли . Он рассказывает об особенной девочке Барбаре, обладающей талантом видеть мир великанов (ну, или ей так кажется). Героине никто не верит, и она в одиночку объявляет войну чудовищам. Девочку, сбежавшую от насущных проблем в мир фантазий, берёт под опеку школьный психолог мисс Молли, чтобы помочь ей противостоять вымышленным и реальным угрозам.

Триллер «Не в себе» 18+

Ещё одна многообещающая премьера — первый фильм ужасов известного режиссёра Стивена Содерберга («Одиннадцать друзей Оушена»). Он полностью снят на камеру iPhone и напоминает об одном из главных страхов любого человека. Героиня покидает родной город, чтобы сбежать от прошлого и найти новую работу, но оказывается в психиатрическом учреждении — и не может оттуда выбраться. Она пытается отличить реальное от вымышленного и победить свои страхи.

Когда? С 29 марта Где? В кинотеатрах города

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