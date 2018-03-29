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Сара Джессика Паркер поддержала Синтию Никсон
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Сара Джессика Паркер поддержала Синтию Никсон 

Клео.Ру 17 минут назад
Фото: Клео.Ру
Какое-то время назад стало известно, что актриса Синтия Никсон (Cynthia Nixon) намерена участвовать в выборах на пост губернатора Нью-Йорка. В четверг Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker) выразила свою полную поддержку коллеге, с которой вместе снималась в сериале «Секс в большом городе».
@cynthiaenixon A mother An activist An advocate A fighter A NY'er A dear friend Running for Governor of our great state. My sister on and off screen, you have my love, support and vote. To learn more, read about @cynthiaenixon or donate go to https://cynthiafornewyork.com/ Xx, SJ  Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)
29 Мар 2018 в 6:43 PDT  Сара описала Никсон как «мать, активистку, защитницу, бойца, настоящего ньюйоркца и прекрасную подругу». Паркер написала Никсон: «Моя сестра на экране и в жизни, мои любовь, поддержка и голос принадлежат тебе». Никсон рассказала изданию PEOPLE, что все три ее подруги по сериалу были в восторге от ее политического дебюта.
«Я благодарна за поддержку, которую я получаю от всех, кто принимал участие в работе над «Сексом в большом городе», — сказала Никсон, которая соперничает на праймериз Демократической партии с губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо (Andrew Cuomo). — Мы вместе много лет работали над невероятным сериалом, и то, что все мои коллеги неизменно поддерживали меня в моих начинаниях, а теперь и в моей кампании, много значит для меня».
Никсон объявила, что хочет выставить свою кандидатуру, 19 марта в твите, к которому прилагалось двухминутное видео, где она говорит, что любит Нью-Йорк, объявляет о своем намерении стать кандидатом в губернаторы и просить поддержать ее.
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