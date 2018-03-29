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В Самаре раскрасили слона
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В Самаре раскрасили слона 

ТРК Губерния 16 минут назад
Боди-арт на слоне. Необычная акция прошла в Самарском цирке. Дети разрисовали мелками слониху Ранго — самую старшую из аттракциона программы «Инди Ра». Такую акцию «Добрый слон» артисты проводят в каждом городе. Как она прошла в Самаре, расскажет Татьяна Пудова.
К слонихе Ранго дети подходят по 10 человек. Одни уже разрисовывали эту даму цветными мелками, другие готовятся.
Акция «Добрый слон» — для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Раскрашивают слониху всеми цветами радуги. Рисуют времена года, фей, слонов и цирк.
Для 63-летней Ранго такой боди-арт — не только общение, но и своеобразный массаж. А вот выражение «толстокожий, как слон» — всего лишь фигура речи. Ведь слоны чувствуют даже небольшое прикосновение.
Традиция расписывать этих величественных животных зародилась в Индии несколько веков назад.
”Эта практика уже достаточно древняя. Если посмотреть альманахи, путешествия, то можно увидеть такие практики в Индии. Смело могу сказать, что в российском, в советском цирке эта акция первый раз появилась, конечно, в нашей семье. И придумала ее наша мама — народная артистка России Таисия Анатольевна Корнилова”, — подчеркнут дрессировщик слонов Андрей Дементьев-Корнилов.
Автор лучшего рисунка исполнил свою мечту, и покатался на слоне.
А для всех юных гостей добрые слоны из циркового шоу династии Дементьевых-Корниловых показали свои коронные номера.
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