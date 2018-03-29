Программа выходного дня. Куда сходить в Барнауле с 30 марта по 1 апреля 

30 марта / пятница
Бесплатное посещение мини-зоопарка
Алтайский государственный краеведческий музей приглашает жителей и гостей краевой столицы посетить мини-зоопарк.
На выставке представлены животные из разных уголков мира — шиншиллы, морские свинки, кролики, черепаха, еж, несколько видов попугаев и другие.
Выставка проработает до 2 апреля.
Время проведения: с 09.30 до 17.30.
Место проведения: ул. Ползунова, 46.
Вход свободный.
Благотворительная акция «Мы вместе»
В галерее «Турина гора» проходит благотворительная акция «Мы вместе», на которой можно приобрести с большим дисконтом брендовые вещи, представленные известными бутиками города.
Ценовой диапазон 50-150 руб. Все вырученные средства пойдут на приобретение спорт-инвентаря создание спортивного зала в АКОО «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», в котором будут заниматься ребята из неблагополучных и малообеспеченных семей.
Акция проходит с 29 по 31 марта.
В рамках акции, 31 марта пройдёт «Благотворительный вернисаж», где можно будет приобрести за очень демократичные цены произведения искусства и авторские украшения.
Время проведения: с 10.00 до 19.00.
Место проведения: ул. Димитрова, 85 а.
31 марта / суббота
Детский спектакль «В плену у Шестиногих»
В Концертном зале Русского камерного оркестра состоится детский концерт-приключение «В плену у Шестиногих».
Спектакль о двух мальчиках, попавших в плен к насекомым «Шестиногим», которые начинают мстить своим обидчикам, ставшими маленькими и беззащитными.
Начало в 12.00.
Место проведения: пр. Комсомольский, 108 а.
Стоимость билета 150 руб.
День открытых дверей в АГАУ
В Алтайском аграрном университете пройдёт день открытых дверей для абитуриентов.
Старшеклассники узнают об условиях поступления в вуз, побеседуют с деканами факультетов и пообщаются со студенческим активом университета.
Начало в 12.00.
Место проведения: пр. Красноармейский, 98.
Вход свободный.
Мастер-класс по приготовлению напитков
На территории «эко-ярмарки ВДНХ» состоится мастер-класс по приготовлению в домашних условиях пивных коктейлей, лимонадов, сбитня и грога.
Начало в 12.00.
Место проведения: ул. Взлётная, 2к.
Вход свободный.
Премьера фильма «Храм»
В кинотеатре «ПРЕМЬЕРА» состоится премьера полнометражного игрового фильма барнаульского режиссёра Андрея Есаулова «Храм. Фильм первый».
Фильм повествует историю о молодом человеке, ставшем участником Крестного Хода в село Коробейниково.
Во время паломничества мужчина находит решение некоторых своих внутренних проблем, которые долгое время не давали ему покоя. Домой он возвращается уже совершенно другим человеком.
Начало в 16.00.
Место проведения: ул. Крупская, 97.
Концерт «Разговор со счастьем»
В Концертном зале АлтГУ с концертом «Разговор со счастьем» выступит солист Томской государственной филармонии Евгений Штейнмиллер.
Концертмейстер — Павел Шинкевич (фортепиано).
В первом отделении прозвучат арии из опер и оперетт, романсы русских и зарубежных композиторов, народные песни.
Во втором отделении будут исполнены «золотые» шлягеры советской эстрады.
Начало в 17.00.
Место проведения: ул. Димитрова, 66.
Стоимость билета 100-250 руб.
Джазовый концерт
В Государственной филармонии Алтая немецкий виртуозный гитарист Вано Бамбергер и его Бэнд представят джазовую программу «Импровизация из чемодана».
Концертная программа сочетает в себе классические, этнические, джазовые и авангардные направления музыки.
Начало в 17.00.
Место проведения: ул. Ползунова, 35.
Стоимость билета 400-650 руб.
1 апреля / воскресение
Прогулка по весеннему лесу
Барнаульцев приглашают на прогулку по весеннему лесу вдоль реки Барнаулки до конечной остановки в п. Лесной.
Одеться нужно по погоде, на ноги лучше обуть непромокаемую обувь.
С собой нужно взять деньги на дорогу, перекус, термос с чаем, питьевую воду.
Километраж: 14-16 км, с остановками 5-10 минут на отдых, маршрут под силу даже неподготовленному организму, темп средний.
Телефон для связи +7 (913) 099-81-55.
Мероприятие состоится при ЛЮБОЙ ПОГОДЕ.
Время встречи: 08.40.
Место встречи: у пригородных касс на ж/д вокзале, площадь Победы, 10а.
Поездка на электричке «Барнаул — Ребриха» до станции «о.п. 310 км», отправление электрички в 09.04. Стоимость проезда 28 руб.
В город группа вернётся на автобусе №20.
Приглашаются все желающие.
Участие бесплатное.
Встреча с известным путешественником
В павильоне современного искусства «Открытое Небо» с лекцией «Практика и история Вольных Путешествий и автостопа» выступит известный путешественник Антон Кротов.
Спикер расскажет, как путешествовать по миру, не затрачивая денег больше, чем нужно на обычную жизнь; как ночевать, питаться и общаться в разных странах мира.
Начало в 15.30.
Место проведения: пр. Ленина 35.
Вход свободный.