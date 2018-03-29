Программа выходного дня. Куда сходить в Барнауле с 30 марта по 1 апреля

30 марта / пятница

Бесплатное посещение мини-зоопарка

Алтайский государственный краеведческий музей приглашает жителей и гостей краевой столицы посетить мини-зоопарк.

На выставке представлены животные из разных уголков мира — шиншиллы, морские свинки, кролики, черепаха, еж, несколько видов попугаев и другие.

Выставка проработает до 2 апреля.

Время проведения: с 09.30 до 17.30.

Место проведения: ул. Ползунова, 46.

Вход свободный.

Благотворительная акция «Мы вместе»

В галерее «Турина гора» проходит благотворительная акция «Мы вместе», на которой можно приобрести с большим дисконтом брендовые вещи, представленные известными бутиками города.

Ценовой диапазон 50-150 руб. Все вырученные средства пойдут на приобретение спорт-инвентаря создание спортивного зала в АКОО «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», в котором будут заниматься ребята из неблагополучных и малообеспеченных семей.

Акция проходит с 29 по 31 марта.

В рамках акции, 31 марта пройдёт «Благотворительный вернисаж», где можно будет приобрести за очень демократичные цены произведения искусства и авторские украшения.

Время проведения: с 10.00 до 19.00.

Место проведения: ул. Димитрова, 85 а.

31 марта / суббота

Детский спектакль «В плену у Шестиногих»

В Концертном зале Русского камерного оркестра состоится детский концерт-приключение «В плену у Шестиногих».

Спектакль о двух мальчиках, попавших в плен к насекомым «Шестиногим», которые начинают мстить своим обидчикам, ставшими маленькими и беззащитными.

Начало в 12.00.

Место проведения: пр. Комсомольский, 108 а.

Стоимость билета 150 руб.

День открытых дверей в АГАУ

В Алтайском аграрном университете пройдёт день открытых дверей для абитуриентов.

Старшеклассники узнают об условиях поступления в вуз, побеседуют с деканами факультетов и пообщаются со студенческим активом университета.

Начало в 12.00.

Место проведения: пр. Красноармейский, 98.

Вход свободный.

Мастер-класс по приготовлению напитков

На территории «эко-ярмарки ВДНХ» состоится мастер-класс по приготовлению в домашних условиях пивных коктейлей, лимонадов, сбитня и грога.

Начало в 12.00.

Место проведения: ул. Взлётная, 2к.

Вход свободный.

Премьера фильма «Храм»

В кинотеатре «ПРЕМЬЕРА» состоится премьера полнометражного игрового фильма барнаульского режиссёра Андрея Есаулова «Храм. Фильм первый».

Фильм повествует историю о молодом человеке, ставшем участником Крестного Хода в село Коробейниково.

Во время паломничества мужчина находит решение некоторых своих внутренних проблем, которые долгое время не давали ему покоя. Домой он возвращается уже совершенно другим человеком.

Начало в 16.00.

Место проведения: ул. Крупская, 97.

Концерт «Разговор со счастьем»

В Концертном зале АлтГУ с концертом «Разговор со счастьем» выступит солист Томской государственной филармонии Евгений Штейнмиллер.

В первом отделении прозвучат арии из опер и оперетт, романсы русских и зарубежных композиторов, народные песни.

Во втором отделении будут исполнены «золотые» шлягеры советской эстрады.

Начало в 17.00.

Место проведения: ул. Димитрова, 66.

Стоимость билета 100-250 руб.

Джазовый концерт

В Государственной филармонии Алтая немецкий виртуозный гитарист Вано Бамбергер и его Бэнд представят джазовую программу «Импровизация из чемодана».

Концертная программа сочетает в себе классические, этнические, джазовые и авангардные направления музыки.

Начало в 17.00.

Место проведения: ул. Ползунова, 35.

Стоимость билета 400-650 руб.

1 апреля / воскресение

Прогулка по весеннему лесу

Барнаульцев приглашают на прогулку по весеннему лесу вдоль реки Барнаулки до конечной остановки в п. Лесной.

Одеться нужно по погоде, на ноги лучше обуть непромокаемую обувь.

С собой нужно взять деньги на дорогу, перекус, термос с чаем, питьевую воду.

Километраж: 14-16 км, с остановками 5-10 минут на отдых, маршрут под силу даже неподготовленному организму, темп средний.

Телефон для связи +7 (913) 099-81-55.

Мероприятие состоится при ЛЮБОЙ ПОГОДЕ.

Время встречи: 08.40.

Место встречи: у пригородных касс на ж/д вокзале, площадь Победы, 10а.

Поездка на электричке «Барнаул — Ребриха» до станции «о.п. 310 км», отправление электрички в 09.04. Стоимость проезда 28 руб.

В город группа вернётся на автобусе №20.

Приглашаются все желающие.

Участие бесплатное.

Встреча с известным путешественником

В павильоне современного искусства «Открытое Небо» с лекцией «Практика и история Вольных Путешествий и автостопа» выступит известный путешественник Антон Кротов.

Спикер расскажет, как путешествовать по миру, не затрачивая денег больше, чем нужно на обычную жизнь; как ночевать, питаться и общаться в разных странах мира.

Начало в 15.30.

Место проведения: пр. Ленина 35.

Вход свободный.