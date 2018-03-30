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Первые фото: Кэролайн и Клаус воссоединяются в 5 сезоне «Древних»
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Первые фото: Кэролайн и Клаус воссоединяются в 5 сезоне «Древних» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Канал CW опубликовал первый официальный трейлер и несколько новых кадров пятого и финального сезона «Древних» (The Originals), показав немало интересного — от повзрослевшей Хоуп и ее новых сил до воссоединения Клауса и Кэролайн, о котором поклонники этих персонажей мечтали очень давно. В последний раз семейство Майклсон вынуждено было разделиться — героям пришлось отправиться в разные стороны, чтобы защитить Хоуп, сама же девочка отправилась в Мистик-Фоллс, в школу, открытую в «Дневниках вампира» Кэролайн и Алариком. В пятом же сезоне нас ждет флэшфорвард — события развернутся спустя несколько лет после событий четвертого сезона, и, судя по трейлеру и новым кадрам, семейство Майклсон снова окажется вместе.
Премьера 5 сезона «Древних» состоится уже совсем скоро — 20 апреля 2018.
попкорнnews
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