Рембрандт, Спилберг, глитч и веганы: чем заняться в эти выходные

Уникальная выставка Рембрандта и Вермеера, премьеры новых фильмов Содерберга и Спилберга, концерт пионера глитча Маркуса Поппа и многое другое. Редакция портала Москва 24 — о самых интересных культурных мероприятиях этих выходных.

Лейденская коллекция в Пушкинском музее Крупнейшее частное собрание голландской живописи XVII века прибыло в Москву. В уникальную коллекцию, собранную американским бизнесменом Томасом Капланом , входит более 250 картин и рисунков, созданных мастерами Золотого века Нидерландов.

Основу экспозиции составляют полотна Рембрандта, Яна Ливенса , Якоба ван Лоо и других великих голландцев. Жемчужина коллекции — маленький шедевр Вермеера «Девушка за верждинелом». Произведение долгое время считалось подделкой, но не так давно исследователи окончательно установили авторство картины.

Где: ГМИИ им. А. С. Пушкина Когда: с 28 марта

Лекция о Захе Хадид Первая женщина, получившая престижнейшую Притцкеровскую премию, иракский архитектор Заха Хадид по праву считается одним из главных представителей деконструктивизма. По ее проектам построены самые разные по функционалу сооружения: от пожарной части в Германии и лыжного трамплина в Австрии до Центра Гейдара Алиева в Баку и «Пересвет-Плаза» в Москве.

О творческой эволюции Захи Хадид и об архитектуре будущего расскажет историк искусств, сотрудник Музея Москвы Мария Никитина

Где: Культурная платформа «Синхронизация» Когда: 1 апреля, 13:00 Oval в Powerhouse

Видео: YouTube/ Thrill Jockey Records

В начале 1990-х Маркус Попп и его проект Oval возглавили нигилистическое течение, получившее название «глитч». Музыкант царапал и ломал компакт-диски, чтобы из микрофрагментов собрать качественно новый звук, максимально удаленный от традиционных представлений о композиции.

После продолжительного творческого кризиса Маркус возродил свой главный проект, полностью изменив его концепцию. Сейчас Oval — это все тот же сложный эстетский Intelligent Dance Music, но без ломаных ритмов и похрустываний агонизирующего дисковода.

Где: Powerhouse Когда: 31 марта, 20:00 Kedr Livanskiy в «Смене»

Видео: YouTube/ 2MR Гордость отечественной электроники Яна Кедрина, она же — Kedr Livanskiy выступит 31 марта на закрытии выставки Art.Who.Dark. Мечтательное техно с меланхоличным вокалом в свое время растопило сердца обозревателей американского журнала Pitchfork, поставивших Яну в один ряд с Boards Of Canada. Ни до, ни после подобное не удавалось никому из российских исполнителей.

Где: Пространство «Смена» Когда: 31 марта, 22:50 Tiger Lillies в Главclub

Видео: YouTube/elkookooi

Британское трио мрачных клоунов возвращается в Москву с новой программой Cold Night in Soho. Нас ждет давно полюбившееся панк-кабаре, полное черного юмора и здорового цинизма. Мало где любят Tiger Lillies так, как в России, и музыканты, на счету которых коллаборация с «Ленинградом», не устают признаваться, что это взаимно.

Где: Главclub Когда: 1 апреля, 20:00 "Первому игроку приготовиться"

Видео: YouTube/ iVideos

Новый фильм Стивена Спилберга — экранизация одноименного бестселлера Эрнеста Клайна , ставшего в свое время одой компьютерным играм и тем, кто в них играет. Далекое и не слишком веселое будущее. Главный герой живет в грязном мегаполисе из самых мрачных антиутопий и все свободное время проводит в игре, создатель которой спрятал в ней несметные сокровища. Неожиданно простой геймер оказывается едва ли не главным человеком на планете, а его увлечение — вовсе не пустой тратой времени.

Западная пресса набросилась на новый фильм Стивена Спилберга еще до того, как он вышел на экраны. Многим этот гимн всем геймерам показался весьма несвоевременным. Учитывая, что слово «нерд» в США с недавних пор ассоциируется не с безобидным очкариком, а агрессивным и опасным троллем, который голосует за Трампа, распространяет ультраправые агитки и травит женщин в соцсетях.

Когда: с 29 марта

"Не в себе"

Видео: YouTube/iVideos

Стивен Содерберг несколько лет назад пообещал уйти из кино, но не сдержал слово. В прошлом году он прервал молчание комедией «Удача Логана», которая и критикам пришлась по душе, и собрала неплохую кассу. Теперь режиссер культового «Секса, лжи и видео» попробовал себя в жанре ужасов.

"Не в себе" — снятый на iPhone параноидальный триллер с кафкианскими мотивами о женщине, уверенной, что стала жертвой сексуального насилия. Но вместо помощи и сочувствия она получает принудительное психиатрическое лечение. Вольно или невольно, но Содерберг, работая над фильмом, попал в одну из самых болезненных точек современного общества, и его новая лента точно вызовет бурные дискуссии.

Когда: с 29 марта

Веганский маркет В ближайшие выходные на Трехгорной мануфактуре пройдет большой веганский маркет «Street food разных стран мира». Организаторы обещают гостям лекции о вегетарианстве и более 20 мастер-классов, посвященных кухням мира. Мероприятие рекомендуем не только тем, кто по этическим причинам отказался от продуктов животного происхождения, но и соблюдающим пост.

Где: Трехгорная мануфактура, лофт «Надежда» Когда: 31 марта — 1 апреля