В Беларуси выберут школьника для участия в международном форуме «Футбол для дружбы»

Минск, 29 марта / Синьхуа / — В Беларуси стартовал конкурс среди школьников, лучший из которых сможет представить страну на летнем международном форуме «Футбол для дружбы» в Москве, сообщили организаторы.

Отборочные туры проходят в Минске 29-30 марта. В конкурсе участвуют мальчики и девочки в возрасте 12 лет, которые увлекаются футболом. Им предстоит выполнить упражнения и продемонстрировать свое мастерство. Кроме того, учитываются знание английского языка и искусство самопрезентации.

Шестой сезон международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», в которой примут участие дети из 211 стран мира, состоится в Москве 8-15 июня. —0—