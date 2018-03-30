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В Беларуси выберут школьника для участия в международном форуме «Футбол для дружбы»
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В Беларуси выберут школьника для участия в международном форуме «Футбол для дружбы» 

ИА Синьхуа 22 минуты назад
Минск, 29 марта /Синьхуа/ — В Беларуси стартовал конкурс среди школьников, лучший из которых сможет представить страну на летнем международном форуме «Футбол для дружбы» в Москве, сообщили организаторы.
Отборочные туры проходят в Минске 29-30 марта. В конкурсе участвуют мальчики и девочки в возрасте 12 лет, которые увлекаются футболом. Им предстоит выполнить упражнения и продемонстрировать свое мастерство. Кроме того, учитываются знание английского языка и искусство самопрезентации.
Шестой сезон международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», в которой примут участие дети из 211 стран мира, состоится в Москве 8-15 июня. —0—
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