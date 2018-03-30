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Госдуме не удалось прийти к единому мнению по поводу беби‐боксов
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Госдуме не удалось прийти к единому мнению по поводу беби‐боксов 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В четверг 29 марта комитет Государственной Думы по охране здоровья планировал рекомендовать к отклонению законопроект, разрешающий регионам размещать у себя «окна жизни», более известные как беби‐боксы. В них родители‐отказники могут анонимно оставить новорожденных. Однако заседание комитета было отложено по просьбе самих авторов. Об этом сообщила газета «Известия».
Поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» в декабре прошлого года внесла в ГД группа депутатов, в число которых вошли Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Татьяна Касаева. Они разрешают регионам создавать специализированные места —
беби-боксы, или «окна жизни», как предлагают называть их авторы документа, в которых оставить новорожденного ребенка можно анонимно.
Предполагается, что  беби-боксы
будут организованы на базе муниципальных и государственных больниц, в которых присутствует отделения реанимации новорожденных. По документу, регионы могут самостоятельно решать, нужны ли им «окна жизни». Сейчас они действуют в 16 субъектах России.
Из проекта, подготовленного к заседанию 29 марта следует, что комитет планировал отклонить законопроект. В нем говорится, что термин «специализированное место для анонимного оставления новорожденного ребенка» является двусмысленным и неясным. Также, в документе не объясняется, на каких условиях регион может принимать решение об открытии «окон жизни».
Кроме того, создание
беби-боксов
может потребовать дополнительных расходов из региональных бюджетов, а источники допфинансирования в документе не указываются. В проекте заключения подчеркивается, что отказ от новорожденных детей является острой социальной проблемой, однако внедрение
беби-боксов
направлено не на борьбу с причинами отказов, а «на устранение последствий недостаточно эффективной работы системы профилактики».
Ранее правительство РФ раскритиковало предложенный сенатором Еленой Мизулиной законопроект о запрете
бэби-боксов
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