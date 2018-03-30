Госдуме не удалось прийти к единому мнению по поводу беби‐боксов

В четверг 29 марта комитет Государственной Думы по охране здоровья планировал рекомендовать к отклонению законопроект, разрешающий регионам размещать у себя «окна жизни», более известные как беби‐боксы. В них родители‐отказники могут анонимно оставить новорожденных. Однако заседание комитета было отложено по просьбе самих авторов. Об этом сообщила газета «Известия».

Ирина Роднина и Поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» в декабре прошлого года внесла в ГД группа депутатов, в число которых вошли Оксана Пушкина Татьяна Касаева . Они разрешают регионам создавать специализированные места —

беби-боксы, или «окна жизни», как предлагают называть их авторы документа, в которых оставить новорожденного ребенка можно анонимно.

Предполагается, что беби-боксы

будут организованы на базе муниципальных и государственных больниц, в которых присутствует отделения реанимации новорожденных. По документу, регионы могут самостоятельно решать, нужны ли им «окна жизни». Сейчас они действуют в 16 субъектах России.

Из проекта, подготовленного к заседанию 29 марта следует, что комитет планировал отклонить законопроект. В нем говорится, что термин «специализированное место для анонимного оставления новорожденного ребенка» является двусмысленным и неясным. Также, в документе не объясняется, на каких условиях регион может принимать решение об открытии «окон жизни».

Кроме того, создание

беби-боксов

может потребовать дополнительных расходов из региональных бюджетов, а источники допфинансирования в документе не указываются. В проекте заключения подчеркивается, что отказ от новорожденных детей является острой социальной проблемой, однако внедрение

беби-боксов

направлено не на борьбу с причинами отказов, а «на устранение последствий недостаточно эффективной работы системы профилактики».

бэби-боксов