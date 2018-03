18 идей для выходных в Тюмени. Слушаем лекцию про Пекин, мерзнем на чемпионате по сноуборду, идем на вог-бал

После тяжелой недели нужен хороший отдых. Выбирайте, остаться дома или зарядиться вдохновением на встрече с искусством. А можем вам по душе хороший концерт или танцы? Куда пойти, подскажет афиша от 72.ru. И не забывайте улыбаться, ведь воскресенье — это первое апреля!

30 марта, пятница

Кино «Первому игроку приготовиться» (12+)

Смешение реального и виртуального мира. Иногда сложно понять, в каком именно находятся герои. Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS — огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель оставляет уникальное завещание. Все его состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Отправиться на поиски богатства вместе с киногероями можно уже на этой неделе.

18 идей для выходных_2018-03-29 Когда: 30 марта, 10:15, 11:00, 11:40, 12:20, 13:10, 13:55, 14:35, 15:15, 16:05, 16:50, 17:30, 18:10, 19:00, 19:50, 20:25, 21:05, 21:55, 22:45, 23:20, 00:05.

Где: Максима Горького, 70, «Синема Парк».

Цена билета: 210–720 рублей.

31 марта, суббота

Сбор вторсырья (0+)

Начать выходные с общественно полезного занятия предлагает добровольческое движение «Круговорот». Не можете спокойно думать о том, как горы пластика из вашего дома отправляются жить вечно на помойку? Знайте, что в Тюмени действует «Круговорот» — проект, помогающий отправлять мусор на переработку. В субботу в центре города будет действовать прием вторсырья. Есть что принести — приносите. Узнали об этом впервые — ждите следующего раза, он обязательно будет.

Когда: 31 марта, 11:00–12:00.

Где: Малыгина, 51, мобильный пункт приёма.

Участие бесплатное.

Мастер-класс по пирожным для детей (6+)

Хотите, чтобы ребенок научился готовить сладости, как настоящий кондитер, и вас угощал? Отведите его на мастер-класс в гостиницу Vostok. Искушенные сладкоежки знают, что там продают невероятные пирожные! Профессиональный кондитер поделится секретами, ребенок уйдет домой с украшенным капкейком.

Когда: 31 марта, 13:00.

Где: Республики, 159, отель Vostok.

Цена участия: 450 рублей.

Музыкальная программа «Итальянские мотивы в Тюмени» (0+)

Участие в концерте итальянской музыки примут тюменские лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Студенты музыкального отделения и детского образцового хорового коллектива «Сибирята», а также педагоги и студенты Колледжа искусств Тюменского института культуры познакомят зрителей с музыкальной культурой Италии, с лучшими образцами классической, народной, эстрадной музыки.

Когда: 31 марта, 16:00.

Где: Осипенко, 1, ДК «Нефтяник».

Вход свободный.

Индийский девичник (16+)

Студия Yoga room в последний мартовский выходной устраивает праздник для девушек. На весенний индийский девичник ждут всех, кому интересна культура Индии и история возникновения мехенди. Каждой участнице встречи организаторы обещают вкусный чай и, конечно же, рисунок хной.

Когда: 31 марта, 17:00.

Цена участия: пожертвование.

Вечеринка для старшеклассников (14+)

Что нужно подросткам для нормального отрыва? Стильный топовый ведущий, популярный DJ, взрывные танцевальные треки, профессиональные фото, сытные закуски и безалкогольные коктейли, конкурсы, призы и подарки. Всё это будет на School Party! Осталось только купить билет.

Когда: 1 апреля, 17:00.

Где: Логунова, 3/1 Restaurant & club «BOOM BOOM ROOM».

Цена билета: 1000 рублей.

Когда: 31 марта, 18:00.

Где: Розы Люксембург, 12, Дворец спорта.

Цена билета: 800–3500 рублей.

Лекция «Пекин: секреты путешественника» (12+)

Современный Пекин — главный культурный, политический и образовательный центр Китая. Сюда едут, чтобы погрузиться в атмосферу азиатского мегаполиса, заблудиться в бескрайних улочках, попробовать самую вкусную в мире утку и полюбоваться достопримечательностями. Одним словом — прикоснуться к легенде.

Лилия Геннадьевна прожила в Пекина более 5 лет и согласилась поделиться своими знаниями об этой стране. Как организовать поездку, как выбрать переводчика, как отправить груз, всё о шопинге, здоровье, бизнес-туры. Приходите, должно быть интересно.

Когда: 31 марта, 19:00.

Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол».

Цена участия: 500 рублей.

Ансамбль Per aspera ad Astra. Grand Вивальди (0+)

Вечная музыка Антонио Вивальди в органном зале. Такое не следует пропускать! Вивальди написал свыше 500 концертов для различных солирующих инструментов и оркестра. В программе концерта — виртуозные инструментальные сочинения великого мастера, для которых свойственны мелодическая и ритмическая изобретательность, динамичность и экспрессия звучания, классическая стройность формы в сочетании с эмоциональным богатством.

Когда: 31 марта, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 400–700 рублей.

Концерт группы «Дон Фидель» (18+)

Сольный концерт широко известного в узких кругах коллектива в широко известном в узких кругах легендарном тюменском заведении. «Дон Фидель» — группа, работающая на стыке психоделик-рока, фанка, регги, собственного чувства прекрасного и отвратительного, блюза, джаза и многого другого. В их песнях — море забавных жизненных мелочей и восторг от встречи с гигантским непостижимым миром. В программе: качающие ритмы, домашняя атмосфера, чтение стихов между песнями, трюки с резиновой курицей.

Когда: 31 марта, 19:00.

Где: Рижская, 51, «Капкан».

Цена билета: 150 рублей.

Фестиваль поп-панка March Core Fest (18+)

Окунуться в океан оглушительного шума и техничных брейкдаунов, пуститься в пляс с мошерами, выпить бодрящих напитков, и, наконец, поддержать тюменских музыкантов — всё это вы сможете на последнем ярком мероприятии марта — March Core Fest. Copafe, Take me away!, Jailbreak, Carolina Reaper, Mary Street. Если вы знаете эти имена, то, безусловно, захотите прийти! Если же вы только знаете, что жить не можете без поп-панка, приходите и знакомьтесь с достойными артистами.

Когда: 31 марта, 19:00.

Где: Ленина, 4, YesRockClub.

Цена билета: 200 рублей.

Киноклуб «Не знаю фильм» (18+)

В Fabric Bar возобновляет работу киноклуб со «слепыми просмотрами». Название кинокартины держат в тайне. Но обещают показывать только достойные работы. Этот приём нужен для того, чтобы участники киноклуба высказывали собственное мнение об увиденном, не заручаясь поддержкой кинокритиков.

Когда: 31 марта, 19:30.

Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar.

Вход свободный.

31 марта — 1 апреля, суббота — воскресенье

Чемпионат области по сноуборду (0+)

Зима не собирается уходить, поэтому у тюменцев есть еще один шанс на отличное зимнее событие! Чемпионат области по сноуборду — соревнования со снежными вихрями, яркими бордами и захлестывающими эмоциями! В субботу зрителей ждут соревнования по «слоуп-стайл», в воскресенье — «параллельный слалом».

Когда: 31 марта, 12:00, 1 апреля, 11:00.

Где: Февральский проезд, 9, «Воронинские горки».

Вход свободный.

Фестиваль комиксов Comic arts Tyumen (0+)

Лекции и мастер-классы от профессиональных комиксмейкеров и издателей из России и зарубежья; аллея авторов и ярмарка, где будут продавать комиксы и раздавать автографы, выставка работ молодых авторов, публичная дискуссия о будущем российских комиксов и танцы. Всё это в одном месте, не пропустите!

Когда: 31 марта, 1 апреля, 12:00.

Где: Аккумуляторная, 1/1, скейт-парк Sib Sub.

Вход свободный.

1 апреля, воскресенье

Мастер-класс по лепке из глины (6+)

Уютный горшочек для цветов своими руками. Такое занятие предлагает «Пятый угол» для воскресенья. Мастер научит работать с глиной, через неделю, после обжига, каждый участник сможет забрать своё изделие. Если же захочется расписать горшочек, придется поучаствовать еще в одном МК, тоже через неделю. Оплатить занятие по росписи придется дополнительно.

Когда: 1 апреля, 16:00.

Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол».

Цена участия: 700 (+600) рублей.

Вог-бал OBORONA (12+)

А вы были когда-нибудь на вог-бале? Ну, хотя бы про вог, направление танца, слышали? Нет, там не только руками машут. Вог включает в себя несколько направлений, а вог-бал — это настоящий бал, с показом мод, танцами, соревнованиями танцоров. Наблюдать за этим очень увлекательно, поверьте!

В воскресенье у тюменцев есть уникальная возможность посмотреть на fashion психоз. Именно такую тему выбрали участники тюменского вог-дома Oborona. Постарайтесь соблюсти дресс-код, приходите смотреть шоу в самых сумасшедших нарядах! И не забудьте сменку.

Когда: 1 апреля, 16:00.

Где: Осипенко, 81, офис 3/11, танцевальная студия «Комьюнити».

Цена билета: 199 рублей.

Концерт Антон Беляев и Therr Maitz (12+)

Therr Maitz — безусловный лидер российской независимой сцены. В Тюмень музыкант приедет с незабываемой акустической программой. Коллектив под руководством Антона Беляева, полуфиналиста шоу «Голос» и одного из самых награждаемых музыкантов России представит хиты в акустическом исполнении.

Когда: 1 апреля, 19:00.

Где: Осипенко, 1, ДК «Нефтяник».

Цена билета: 1400–3500 рублей.

Концерт группы «Эпидемия» (16+)

Праздник для любителей тяжелой музыки. Группа Эпидемия с большим сольным концертом в Тюмени. Все лучшие песни и презентация новой метал-оперы «Легенда Ксентарона». Будем делать рок!

Когда: 1 апреля, 19:00.

Где: Максима Горького, 44/3, «Байконур».

Цена билета: 1300–2400 рублей.