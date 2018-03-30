Ещё
«Ей точно 52?»: Брук Шилдс показала подтянутую фигуру в бикини
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ей точно 52?»: Брук Шилдс показала подтянутую фигуру в бикини 

Eva.ru 53 минуты назад
Фото: Eva.ru
Американская фотомодель и актриса Брук Шилдс решила похвастаться отличной фигурой, которую ей удалось сохранить, несмотря на солидный возраст. Ее назвали сексуальной даже по прошествии почти 40 лет с момента выхода на экраны фильма «Голубая лагуна», который сделал ее известной во всем мире.
В микроблоге Брук Шилдс появились «горячие» снимки. Знаменитость позировала на пляже, демонстрируя свое подтянутое тело, которое, по мнению поклонников, выглядит отлично. Звезда запечатлена в бикини во время отдыха на берегу океана.
Известно, что привлекательность форм на шестом десятке Брук Шилдс — результат тщательного ухода за внешностью. Мать двоих дочек после вторых родов стала пристально следить за своим рационом, она правильно питается, ограничила потребление соли, отказалась от жирной пищи и фастфуда, пьет много чистой воды. Для поддержания фигуры красавица также занимается спортом.
Фотографии понравились большей части подписчиков артистки, которая указала в посте, что женщина показывает «жизнь в раю»: «Вот это красотка, такая стройная!» «Ей точно 52? Всем бы так выглядеть в ее годы». «Она много снималась в фильмах, очень интересная». «Мне так нравится ее внешность. Популярная, красивая и харизматичная!» «Обожаю ее, слышала, что у актрисы не было детства, так как она много работала на телевидении чуть ли не с рождения».
Напомним, Брук Шилдс начала карьеру на ТВ, когда ей еще не было и года, снявшись для рекламы. В 10-летнем возрасте она снялась обнаженной в эротической фотосессии для журнала Playboy Press. В начале 1980 года она стала самой юной моделью, которая украсила обложку глянцевого издания Vogue.
Знаменитости знают, как оставаться привлекательными даже в немолодом возрасте. Когда голливудская звезда Шэрон Стоун продемонстрировала фигуру в купальнике, фанаты решили, что она научилась останавливать время.
Eva.ru: последние новости
«Вечная память»: Александр Мясников призвал быть милосердными 1 апреля «Че» покажет сериал «Молодой папа» 87-летняя испанка стала популярной в интернете благодаря рисункам в Paint
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»70
Самые заметные роли Олега Анофриева4
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией151
Охлобыстин с женой потеряли шестого ребенка1
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение