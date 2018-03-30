«Ей точно 52?»: Брук Шилдс показала подтянутую фигуру в бикини

Американская фотомодель и актриса Брук Шилдс решила похвастаться отличной фигурой, которую ей удалось сохранить, несмотря на солидный возраст. Ее назвали сексуальной даже по прошествии почти 40 лет с момента выхода на экраны фильма «Голубая лагуна», который сделал ее известной во всем мире.

В микроблоге Брук Шилдс появились «горячие» снимки. Знаменитость позировала на пляже, демонстрируя свое подтянутое тело, которое, по мнению поклонников, выглядит отлично. Звезда запечатлена в бикини во время отдыха на берегу океана.

Известно, что привлекательность форм на шестом десятке Брук Шилдс — результат тщательного ухода за внешностью. Мать двоих дочек после вторых родов стала пристально следить за своим рационом, она правильно питается, ограничила потребление соли, отказалась от жирной пищи и фастфуда, пьет много чистой воды. Для поддержания фигуры красавица также занимается спортом.

Фотографии понравились большей части подписчиков артистки, которая указала в посте, что женщина показывает «жизнь в раю»: «Вот это красотка, такая стройная!» «Ей точно 52? Всем бы так выглядеть в ее годы». «Она много снималась в фильмах, очень интересная». «Мне так нравится ее внешность. Популярная, красивая и харизматичная!» «Обожаю ее, слышала, что у актрисы не было детства, так как она много работала на телевидении чуть ли не с рождения».

Напомним, Брук Шилдс начала карьеру на ТВ, когда ей еще не было и года, снявшись для рекламы. В 10-летнем возрасте она снялась обнаженной в эротической фотосессии для журнала Playboy Press. В начале 1980 года она стала самой юной моделью, которая украсила обложку глянцевого издания Vogue.