Большая игра в мафию, лекции про Японию и кормление носорогов: афиша самых интересных событий в Ростове

С пятницы и до следующего четверга ростовчан ждет масса интересных событий. Среди них концерт звезд балета, большая игра в «Мафию», футбольные и хоккейные матчи и многое другое. Подробнее — в афише 161.ru.

Пятница, 30 марта

Большая игра в мафию (12+)

Игрокам придется вычислить коварных мафиози и упрятать их за решетку!

«Мафия» — одна из 50 исторических и культурно значимых игр, быстро распространившихся по миру после изобретения. По сюжету, в мирном городе появляется мафия, и честные жители больше не могут спать спокойно: им нужно вычислить и выгнать всех мафиози, чтобы спастись. Игра заканчивается либо полной победой мафии, либо честных жителей.

Где: пр. Соколова, 46;когда: 19:30;стоимость: 180 рублей/час.

Суббота, 31 марта

Кормление носорогов (0+)

Носороги поселились в Ростове в ноябре, но их не сразу стали показывать посетителям

В этот день в Ростовском зоопарке пройдут показательные кормления носорогов. 5-летний Теркель и 30-летний Зеон переехали в донскую столицу из Израиля в ноябре прошлого года. Специалисты покажут зрителям, как живут новосёлы, расскажут, как содержат носорогов в зоопарках.

Где: Ростовский зоопарк, ул. Зоологическая, 3;когда: 13:00;стоимость посещения зоопарка: взрослый — 200 рублей, дети 5–10 лет — 100 рублей, дети до 5 лет — бесплатно.

Открытое родительское собрание «Лиза Алерт» (0+)

Участники поискового отряда «Лиза Алерт» расскажут родителям, как объяснить детям основные правила безопасности, что делать и к кому обращаться, если ребенок потерялся, а также почему ложный вызов лучше, чем упущенное время.

Где: ул. Горького, 151;когда: 13:30;участие бесплатное.

Воскресенье, 1 апреля

ХК «Ростов» — ХК «Чебоксары» (6+)

Ростовчане не сдаются и намерены выйти в финал первенства ВХЛ!

В воскресенье ростовские хоккеисты поборются за выход в финал первенства ВХЛ на домашней арене с командой из Чебоксар. Это будет напряженная игра, ростовчане пока уступают в серии матчей со счетом 1:2, но сдаваться они явно не собираются!

Где: пр. Коммунистический 36/4;когда: 13:00;стоимость: от 350 рублей. «Шоу роботов» (0+)

«Шоу роботов» работает в Ростове до 1 апреля

Последний день работы выставки роботов-трансформеров. Здесь можно увидеть героев знаменитой франшизы Оптимуса Прайма, Бамблби и Мегатрона со звуковыми и световыми спецэффектами. Гостей ждет интерактивное шоу, все желающие смогут пострелять из вихревой пушки вместе с трансформерами и выиграть призы.

Где: ул. Пойменная 1а;когда: 10:00–21:00;стоимость: 400 рублей — детский билет, 500 рублей — взрослый. Понедельник, 2 апреля

Про Японию (12+)

Все страны и народы чем-то от нас отличаются. Но некоторые из них не просто отличаются — они другие. Они по-другому смотрят на мир и, как следствие, живут в совершенно ином мире.

На цикле лекций гостям расскажут об истории, культуре и искусстве Японии, морально-этических нормах японцев, их традициях и ценностях, которых сильно отличаются от наших.

Где: пр. Соколова, 46;когда: 19:00;стоимость: 180 рублей/час.

Вторник, 3 апреля

Матч ГК «Ростов-Дон» — ГК «Ставрополье-СКФУ» (6+)

Ростовские гандболистки поборются за выход в полуфинал чемпионата России. В прошлом году дончанки завоевали этот кубок, будем надеяться, что у них получится это сделать и в этом году!

Где: Дворец спорта, пер. Халтуринский, 103;когда: 19:00;стоимость: от 150 рублей.

Среда, 4 апреля

«Наш мир — балет» (12+)

Концерт с участием лучших артистов балета пройдет в Музыкальном театре

Концерт в двух отделениях с участием ведущих солистов балета театра и приглашенных звезд. В первом отделении будет представлен класс-концерт учащихся и студентов Ростовского колледжа искусств (хореография заслуженной артистки России Елизаветы Мислер).

Второе отделение — гала-концерт при участии многократного победителя всероссийских и международных конкурсов, обладателя Кубка мира по аккордеону Александра Поелуева, солисток танцевальной труппы Егора Дружинина (г. Москва), участниц шоу «Танцы на ТНТ» Анастасии и Виктории Михайлец, а также ведущих солистов и артистов балета Музыкального театра.

Где: ул. Большая Садовая, 134;когда: 19:00;стоимость: от 400 рублей. Четверг, 5 апреля

Кинопремьеры четверга

Это история, основанная сразу на нескольких произведениях Николая Гоголя

Вторая часть отечественного фэнтези, основанного на произведениях Николая Гоголя. По сюжету, писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы — Вий.

«Белль и Себастьян» (6+)

Добрая история о дружбе и взаимопомощи

В кинокартине показана небольшая идиллическая горная деревушка во Франции перед приходом немцев в годы Второй мировой войны. Жители деревни видят в большой пиренейской горной собаке Белль только угрозу и врага, на которого начинают охоту. И лишь мальчик-сирота Себастьян оказывается способен взглянуть на животное другими глазами. Вместе они становятся неразлучными друзьями, но эта игра в прятки становится только началом большого приключения.

«Голодные сердца» (18+)

История о том, что иногда родительская любовь может быть губительна. У нью-йоркской пары, Джуда и Мины рождается ребенок. Мина убеждена, что малыш должен быть защищён от всех внешних загрязнителей, и от этого у неё развивается фанатичная одержимость веганством и чистотой. Эта мания может нанести ребёнку непоправимый вред, если только Джуд не остановит её.