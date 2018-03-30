Худсовет второй раз отклонил стелу в честь 100-летия комсомола

Эскиз памятника уже обсуждался худсоветом, в проект были внесены изменения. Убраны все лишние элементы и подписи, сама стела представляет собой постамент, на котором размещается шесть орденов на знамени комсомола. Высота стелы

4,77 метра. Выполнена она должна быть в красном граните, который закажут из Китая.

Разместить стелу предполагалось в основании Комсомольского проспекта, в месте пересечения с ул. Салтыкова-Щедрина.

Однако это расположение вызвало вопросы у членов Художественного совета, которые посчитали, что место выбрано случайным образом. Председатель Худсовета Александр Ложкин возразил, что место выбиралось очень тщательно:

— Там катастрофическая ситуация с сетями, все опутано. Это единственное место, где мы можем поставить памятник. Напротив ЦУМа он не встанет. Там проходит коллектор. Единственный выход — пускать его в обход, но это очень дорого.

Кроме расположения, вопросы вызвало также художественное оформление стелы.

— Я как художник не вижу здесь монументальной работы. Это просто оформиловка, а не стела. Она торчит как сигарета. Это не монументальная вещь. Оформление этого пространства должен решать монументалист, художник. Мы таких стел наставим, и что с ними делать? — возразил один из членов совета.

Его поддержали коллеги, которые отметили, что, судя по высоте стелы, каждый из шести орденов будет не более

40 см в высоту, что слишком мелко, и будет походить на газету. Основание стелы тоже мелковато, от чего она кажется неустойчивой.

Несмотря на призывы заявителей поддержать проект и отправить его на доработку, поскольку до празднования 100-летия ВЛКСМ осталось всего семь месяцев, и время поджимает, члены Художественного совета отклонили имеющийся вариант.

— Решение не принято. Это означает, что мэру будет дана рекомендация не согласовывать месторазмещение элемента, дальше он будет самостоятельно принимать решение, — пояснил председатель Ложкин.

С инициативой установить в Новосибирске стелу, посвященную 100-летию комсомола, выступил председатель совета ветеранов комсомола Железнодорожного района Владимир Чернов . Инициатор считает задачей памятника привлечение внимание подрастающего поколения к прошлому.

— Многократно встречаясь со школьниками, я не раз обращал внимание, что, за редким исключением, большинство из них не знает, кто такие комсомольцы. Такой памятник должен дополнительно привлечь внимание подрастающего поколения к истории нашего государства, нашего прошлого. То, что для нас естественно, для них уже не очевидно, — отметил Владимир Чернов в своем докладе.

Напомним, к 100-летию ВЛКСМ в Новосибирске появится свой сквер. Это бывший сквер у театра «Глобус», который переименуют в сквер Студенческих отрядов.