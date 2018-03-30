Худсовет второй раз отклонил стелу в честь 100-летия комсомола 

Эскиз памятника уже обсуждался худсоветом, в проект были внесены изменения. Убраны все лишние элементы и подписи, сама стела представляет собой постамент, на котором размещается шесть орденов на знамени комсомола. Высота стелы
4,77 метра. Выполнена она должна быть в красном граните, который закажут из Китая.
Разместить стелу предполагалось в основании Комсомольского проспекта, в месте пересечения с ул. Салтыкова-Щедрина.
Однако это расположение вызвало вопросы у членов Художественного совета, которые посчитали, что место выбрано случайным образом. Председатель Худсовета Александр Ложкин возразил, что место выбиралось очень тщательно:
— Там катастрофическая ситуация с сетями, все опутано. Это единственное место, где мы можем поставить памятник. Напротив ЦУМа он не встанет. Там проходит коллектор. Единственный выход — пускать его в обход, но это очень дорого.
Кроме расположения, вопросы вызвало также художественное оформление стелы.
— Я как художник не вижу здесь монументальной работы. Это просто оформиловка, а не стела. Она торчит как сигарета. Это не монументальная вещь. Оформление этого пространства должен решать монументалист, художник. Мы таких стел наставим, и что с ними делать? — возразил один из членов совета.
Его поддержали коллеги, которые отметили, что, судя по высоте стелы, каждый из шести орденов будет не более
40 см в высоту, что слишком мелко, и будет походить на газету. Основание стелы тоже мелковато, от чего она кажется неустойчивой.
Несмотря на призывы заявителей поддержать проект и отправить его на доработку, поскольку до празднования 100-летия ВЛКСМ осталось всего семь месяцев, и время поджимает, члены Художественного совета отклонили имеющийся вариант.
— Решение не принято. Это означает, что мэру будет дана рекомендация не согласовывать месторазмещение элемента, дальше он будет самостоятельно принимать решение, — пояснил председатель Ложкин.
С инициативой установить в Новосибирске стелу, посвященную 100-летию комсомола, выступил председатель совета ветеранов комсомола Железнодорожного района Владимир Чернов. Инициатор считает задачей памятника привлечение внимание подрастающего поколения к прошлому.
— Многократно встречаясь со школьниками, я не раз обращал внимание, что, за редким исключением, большинство из них не знает, кто такие комсомольцы. Такой памятник должен дополнительно привлечь внимание подрастающего поколения к истории нашего государства, нашего прошлого. То, что для нас естественно, для них уже не очевидно, — отметил Владимир Чернов в своем докладе.
Напомним, к 100-летию ВЛКСМ в Новосибирске появится свой сквер. Это бывший сквер у театра «Глобус», который переименуют в сквер Студенческих отрядов.