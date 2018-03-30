Католики готовятся к Пасхе: как отмечают Страстную пятницу в Гватемале

Католический мир готовится к Пасхе. Сегодня — самый скорбный день в году — Страстная пятница. Христос был распят и умер на кресте. В гватемальском городе Антигуа к Страстной неделе готовятся целый год.

Местные жители шьют костюмы для процессии, которая воспроизводит крестный путь Иисуса . Улицы украшают коврами из опилок и цветочных лепестков. Горожане называют их альфомбрас.

«Почему я несу крест Христов? Чтобы поблагодарить Бога за жизнь, которую Он мне дал, за то, что у меня замечательная семья. За те желания, которые Он исполняет. Но все же самое главное — это благодарность за то, что я живу», — отметил местный житель.

Главная процессия начинается ранним утром. Первым движется кадильщик — улицы окутывает запах ладана. Под траурную музыку идет «народ Иерусалимский» в пурпурных одеждах. А на громадной кедровой платформе несут фигуру Иисуса, который согнулся под тяжестью огромного креста. Платформа весит около двух тонн, поэтому носильщики сменяются через каждый квартал.

В шествии участвуют и отрицательные персонажи, например, римские легионеры, одетые в красные плащи и бронзовые латы. Но играть их никто не хочет, и на эти роли приходится нанимать людей со стороны.

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