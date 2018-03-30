Впереди планеты всей. По каким методикам обучаются школьники Новосергиевки?

Но для того, чтобы раскрыть маленького человека, нужно с ним долго и вдумчиво заниматься, а главное — знакомить его с чем-то новым и интересным. В Новосергиевской школе №1 к воспитанию подрастающего поколения подходят нестандартно: в учреждении есть все возможности, которые позволяют ребятам быстрее адаптироваться к школьной жизни и показать свои способности. Это стало реальным благодаря участию школы в грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть» . Какие проекты были реализованы, и какие результаты они принесли, корреспонденту « АиФ Оренбург » рассказал Ринат Абдразаков, заместитель директора Новосергиевской СОШ №1 по информационным технологиям.

История в кадре

Юлия Курганова, «АиФ Оренбург»: Сколько проектов удалось реализовать благодаря участию в конкурсе? Какой из них был первым, и в каком году он был воплощён в реальность?

Ринат Абдразаков: Всего нам удалось реализовать три проекта. Самый первый проект — «Прошлое и настоящее через объектив» — мы запустили в 2014 году. Его цель — создание школьной видеостудии, чтобы снимать видеоролики о героях нашего посёлка: ветеранах войны, пожилых людях, многодетных семьях, семьях с приёмными детьми и т.д. Оборудование новой видеостудии позволило нам снимать качественное видео, делать яркие, чёткие фотоснимки и знакомить с нашим творчеством всех желающих.

— Какие результаты принёс проект? Сколько фильмов удалось снять?

— На данный момент ребята сняли около 10 фильмов. Их героями стали учителя-ветераны (долгожители), ветераны войны, многодетные семьи. Ролик об учителях показали на «большом» экране — в ДК «Салют» в 2014 году на празднике посвященному «Дню учителя». Это очень большая польза для нашего посёлка: все фотографии и видеокадры сохраняют нашу историю и рассказывают ее новосергиевцам.

-В чём польза для школьников, которые приняли участие в проекте?

— Во время подготовки сюжетов об учителях-ветеранах (долгожителях), ветеранах войны, ветеранах труда ребята под руководством педагогов приходили к этим людям и без камер — чтобы помочь по дому или на участке. Дети остались под больших впечатлением от рассказов героев и бесед с ними. Это в конечном итоге изменило мировоззрение ребят. И, кроме того, участие в проекте, безусловно, дало им полезные навыки. Теперь они умеют грамотно обращаться с видеокамерой, фотоаппаратом, монтажной программой, что может пригодиться им в дальнейшем.

ЮИД в деле

-Второй проект тоже касался творческого развития детей? С чем он был связан?

— Вторая инициатива — «Радуга безопасности» (2016 год) — подразумевала под собой создание мобильного велогородка. У нас в школе работает заместитель по гражданско-патриотическому воспитанию Зайнитдин Гильмитдинович Даутов, воспитанники которого занимали высокие места в конкурсах юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). При этом, весь инвентарь он создавал вручную, и это было нелегко. Поэтому решили написать проект, целью которого было не только оборудование, но и дополнительное обучение детей. У нас есть «должности» тьюторов (наставников), которые после нашего обучения начинают заниматься с детьми помладше. На их место мы приглашаем ребят, которые наименее задействованы в дополнительном образовании. Тем самым мы обеспечиваем их занятость.

— Как выглядит мобильный велогородок?

— Пример городка мы увидели на всероссийских соревнованиях, это и стало ориентиром. У нас есть 8 () электрических светофора, около 54 () дорожных знаков, 4 велосипеда и вся необходимая разметка — с помощью этих инструментов ребята учатся правильно ориентироваться на дороге. А, кроме того, у нас есть робот-тренажёр «Гоша», на котором можно тренировать свои навыки по оказанию первой помощи. Не все медики прошли проверку нашим «Гошей», а вот некоторые ребята уже делают успехи в этом важном деле! Ведь эти умения очень важны в повседневности — можно даже сказать, жизненно необходимы.

— Какие ребята могут заниматься в велогородке?

— Туда приходят ребята даже из начальных классов. Примерно он рассчитан на ребят 9-13 лет. Причём, мы приглашаем детей из других сёл: многие приезжают, чтобы подготовиться к соревнованиям ЮИД. Также на базе нашей школы теперь проходят многие районные и зональные этапы таких конкурсов. В 2017 году в нашем велогородке проходили подготовку ребята из Октябрьского, Красногвардейского, Переволоцкого и Новосергиевского районов области, которые потом представляли нашу область на всероссийских соревнованиях по правилам дорожного движения. Если говорить об общей пользе проекта: он помогает воспитывать в ребятах общую культуру поведения и главное — помогает правила безопасности превратить именно в привычку, безусловный навык. Если наши дети будут с самого раннего возраста правильно вести себя в общественных местах, то трагедий и неприятных ситуаций будет случаться гораздо меньше.

Путь к успеху

— Интересно узнать, с чем был связан третий проект. Кажется, что вы охватили уже всех учеников в двух предыдущих?

— Я тоже думал, что все последующие идеи могут оказаться не столь интересными. Хорошую идею подсказал наш педагог-психолог Фердаусова Екатерина Васильевна. У нас в школе на тот момент уже находилось специальное оборудование по программе «Доступная среда», но оно было именно для релаксации. Необходимо было оборудование, которое поможет подготовить детей к первому году обучения в школе. Во время подготовительных занятий с дошколятами специалист проводит диагностику и выявляет, у каких детей могут быть проблемы с адаптацией в первом классе. Наша задача — помочь ребятам подготовиться заранее. Так появился наш третий проект «Путь к успеху», результатом которого стало создание социально-психологического центра.

— Какие работают специалисты в центре, и каким оборудованием он оснащён?

— Оборудование в центре — разное, в зависимости от потребностей детей. К примеру, набор Фрёбеля поможет сформировать социальные и коммуникативные умения ребёнка. Комплекс «Тимокко» основан на биоуправлении, помогает развить мелкую моторику рук. Есть специальные наборы для работы логопеда и наборы для эбру-рисования на воде. С родителями и детьми работают психолог, социальный педагог, логопед. Кстати, поначалу многие родители немного негативно отнеслись к тому, что их детей выделили в отдельную группу для подготовки. Но мы объяснили, что это не говорит о чём-то плохом, это — всего лишь особенности детей. Сегодня желающих заниматься в центре очень много.

— О каких результатах работы центра можно говорить уже сегодня?

— По данным психолога, после занятий в центре почти 100% учеников оказались полностью адаптированы к поступлению в первый класс. Это и было целью работы. Кроме того, в школе теперь работает логопед — на полставки, но всё же на постоянной основе. Занятия бесплатны, от желающих нет отбоя — к сожалению, всех охватить пока нет возможности. Кроме того, наш центр открыт для ребят из других сёл: мы провели мастер-классы для коллег из других территорий, и теперь они могут приезжать к нам с воспитанниками и работать самостоятельно на оборудовании.

— Ринат Кагимович, вам удалось реализовать уже три серьёзные задумки. Скажите, что вдохновляет вас на написание таких проектов и участие в грантовом конкурсе?

— Хочется, чтобы наш посёлок и район обладали самыми современными возможностями и условиями для жизни и для воспитания подрастающего поколения. Хочется быть лучше, выйти на новый уровень! И поддержка нефтяников в этом стремлении мне очень помогла. Представители компании очень внимательно относятся к каждому проекту, потому что им важна не просто его реализация, а именно настоящая практическая польза для людей, и, в частности, для детей — в нашем случае. Сегодня, после реализации трёх проектов, мы сумели охватить детишек разных возрастов. Причём охватить удалось самые важные направления: адаптация к новому жизненному этапу, культурное воспитание, безопасность. Это значит, что всем уделено внимание, а ведь это и является залогом успешного воспитания.