Учим историю с Радзинским, тестируем новый Центральный стадион и еще 15 идей для выходных

Сегодня пятница, а значит, пора планировать, как отдохнуть в выходные. В ближайшие дни нас ждут концерты, выставки, зрелищные спортивные состязания. Наконец-то откроют для зрителей отремонтированный (или, скорее, заново отстроенный) Центральный стадион, который теперь называется «Екатеринбург-Арена». С концертами приедут Ольга Бузова , Apocalyptica, «Моя Мишель», «Мы» (для молодежи) и «На-На» (для тех, кого замучила ностальгия по 90-м).

Обо всем подробнее рассказываем в нашем обзоре.

Пятница, 30 марта Концерт / Ольга Бузова

В эту пятницу в Екатеринбурге выступит одна из самых скандальных певиц современности в России — Ольга Бузова. Ее стремительно выросшая популярность одних возмущает, других смешит, третьих приводит в восторг. Но, так или иначе, ее «Мало половин» слышали, кажется, вообще все. Ее концерты нередко заканчиваются какими-то скандалами. Посмотрим, произойдет ли это в Екатеринбурге.

Где: Tele-Club (ул. Карьерная, 16) Когда: 30 марта в 19:30 Сколько стоит: 1300–5000 рублей Возраст: 16+

Евгений Петросян уже 55 лет на сцене, причем, как уверяют организаторы выступления, он остается все эти годы на гребне волны театрально-юмористической эстрады. За все это время он создал более ста спектаклей, концертных программ и тысячи телепередач. Для тех, кто хочет поностальгировать, — выступление в Екатеринбурге.

Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1) Когда: 30 марта в 19:00 Сколько стоит: 1000–2800 рублей Возраст: 12+

Концерт / Apocalyptica

Титаны финского металла, виртуозно объединившие симфонические инструменты и тяжелую музыку, исполнят свою легендарную программу, посвященную творчеству Metallica. История группы, покорившей мир, началась как шутливый эксперимент студентов консерватории, больших фанатов группы Metallica. Однажды они решили порадовать себя и друзей, исполнив на виолончелях хиты любимой группы. Оглушительный успех способствовал принятию решения начать выступать с концертами. Для этого пришлось придумать название, с этим справились быстро — просто соединили слова «Апокалипсис» и Metallica.

Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) Когда: 30 марта в 19:00 Сколько стоит: 1500–5000 рублей Возраст: 16+

Концерт / «Моя Мишель»

«Моя Мишель» — новый танцевальный поп, модный и смелый, с магнетическим голосом Тани Ткачук и душещипательными текстами. Обаятельная группа была образована в 2009 году, сейчас у них на счету выступления на фестивалях «Каzантип», Kubana, «Нашествие», «Дикая мята», «Стереолето», Lenovo Vibe Fest и сольные концерты на московских и питерских площадках: Red, Stadium Live, Зеленый театр на ВДНХ, «Космонавт», Главclub, Yotaspace.

Где: Center Club (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 30 марта в 22:00 Сколько стоит: 700–2000 рублей Возраст: 18+

Суббота, 31 марта Концерт / Therr Maitz

Одна из самых главных сенсаций в российской музыке прошлых лет группа Therr Maitz даст концерт в Екатеринбурге. Основатель и лидер группы Антон Беляев — харизматичный певец, композитор, продюсер и полуфиналист шоу «Голос». Сегодня Therr Maitz известны яркими запоминающимися выступлениями, которые покоряют российские города и крупнейшие музыкальные фестивали.

Где: Tele-Club (ул. Карьерная, 16) Когда: 31 марта в 19:00 Сколько стоит: 1500–3500 рублей Возраст: 16+

Эдвард Радзинский расскажет о том, как погибла 300-летняя империя. «Наша великая трагедия — это интеллектуальная слабость политической элиты, — говорит он. — Это поразительно: в 1914 году все от великих князей до Милюкова и Гучкова приветствовали вступление России в войну. Было, пожалуй, четыре человека в России, понимавших гибельность войны для империи». Ораторское мастерство Радзинского превращает его лекции в исторический театр.

Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) Когда: 31 марта в 19:00 Сколько стоит: 1200–5000 рублей Возраст: 12+

Концерт / Смоки Мо Культовый рэпер с берегов Невы Смоки Мо — сегодня один из самых популярных и уважаемых русскоязычных хип-хоп-исполнителей в мире. Он автор более чем десятка хитов, ставших настоящей классикой русского рэпа. В Екатеринбурге он исполнит свои лучшие композиции.

Где: «Дом печати» (пр. Ленина, 49) Когда: 31 марта в 19:00 Сколько стоит: от 1200 рублей Возраст: 16+

Фестиваль / Open Air — 2018

На горе Ежовой пройдет большой фестиваль Open Air — 2018. На нем выступит культовая в 1990-е годы группа «На-На». Организаторы обещают горячие хиты и популярные песни, которые знают все, ведущего и диджея, конкурсы, а в завершение вечера — салют из 300 залпов.

Где: гора Ежовая Когда: 31 марта с 17:00 Сколько стоит: 200–500 рублей Возраст: 18+

Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному темному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы — Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.

Где: в кинотеатрах Екатеринбурга Когда: с 29 марта Сколько стоит: от 129 рублей

Спорт / Фестиваль скалолазания

В Екатеринбурге пройдет фестиваль по скалолазанию «Старт-рок». Спортсмены будут соревноваться в боулдеринге — это лазание на коротких, но сложных трассах без страховки на небольшой высоте. Принять участие в соревнованиях могут все желающие в возрасте от 16 лет вне зависимости от уровня подготовки, но в финал традиционно выйдут только самые крутые скалолазы. Посмотреть на то, как они проходят трассы, словно люди-пауки, можно будет бесплатно.

Где: скалодром «Край света» (ул. Толмачева, 22, ТЦ «Сила воли») Когда: 30–31 марта (финалы — 31 марта в 20:00) Сколько стоит: зрителям — бесплатно Возраст: 0+

Кино / «Пушкин. Последняя дуэль»

Ежемесячно в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» проходит «Кинолекторий». Его участники знакомятся с историей российского и советского кинематографа. 31 марта там покажут художественный фильм «Пушкин. Последняя дуэль», главную роль в котором сыграл Сергей Безруков.

Где: парк «Россия — моя история» (ул. Народной Воли, 49) Когда: 31 марта в 14:00Сколько стоит: бесплатно, по предварительной записи Возраст: 16+

Еда / Мясное меню в «Воронеже» (на правах рекламы)

К высокой гастрономии на Урале относятся достаточно ровно. Может быть, потому, что генетический код в первую очередь требует еды вкусной и сытной, а не пафосной. В «Воронеже» эту тему отлично понимают, а потому акцент сделали именно на первоклассном мясном меню.

Здесь умеют работать с премиальной отечественной продукцией, например, с мясом мраморных бычков породы абердин-ангус, выращенных в экологическом раю «Заречное» Воронежской области.

Шотландцы по происхождению, бычки отлично приспособлены к российскому климату, круглый год живут на свежем воздухе, правильно питаются, а их нежное, вкусное и ароматное мясо является основой для большинства блюд меню «Воронежа» — будь то стейк, пельмени, домашние сосиски или бургеры.

Приятные бонусы — внушительный размер порций за относительно небольшие деньги и удивительная десертная карта, в которой наряду с настоящим шоколадным брауни и маковым рулетом полено присутствует съедобный горшок с ромашкой.

Где: Театральный пер., 5а / сразу за ТРЦ «Пассаж» Когда: с 31 марта Сколько стоит: Воронеж Дели стейк — 680 руб. Пастрами / огромный сэндвич из верхней части говяжьей грудинки с ржаным хлебом, домашней горчицей и солеными огурцами — 640 руб. Картофель по-деревенски с трюфельным маслом и домашним майонезом — 180 руб. Маковый рулет полено — 220 руб. Возраст: 18+

Воскресенье, 1 апреля Концерт / «Мы»

В Center Club пройдет концерт группы «Мы» — это уральский музыкант Данил Шейк и 17-летняя Ева Краузе. История их группы началась со случайной встречи Дани и Евы в интернете, благодаря которой их голоса соединились и воплотились в успешный музыкальный проект. В Екатеринбурге ребята представят публике новую пластинку.

Где: Center Club (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 1 апреля в 20:00 Сколько стоит: от 800 рублей Возраст: 18+

Фестиваль / «Лимонное варенье»

Фестиваль для всей семьи «Лимонное варенье» пройдет 1 апреля в Доме музыки. Зрители послушают саундтреки к знаменитым японским фильмам для детей и взрослых в исполнении камерного оркестра В-А-С-Н, также будут мастер-классы и конкурс чтецов хокку. В 11:00 для ребят прозвучат мелодии из популярных аниме. А в 18:00 — концерт для взрослых, оркестр исполнит музыку Дж. Хисаиши к фильмам «Брат Якудзы», «Фейерверк», «Куклы» и другую. За дирижерским пультом — Николай Усенко.

Где: Дом музыки (ул. 8 Марта, 8) Когда: 1 апреля в 16:00 Сколько стоит: 300 рублей Возраст: 6+

Исторический футбольный матч пройдет в это воскресенье в Екатеринбурге. Важен он потому, что это первая игра на новой «Екатеринбург-Арене». Центральный стадион наконец-то сдали в эксплуатацию, и футболисты смогут оценить качество газона, а зрители — удобство навигации и обзор с трибун. Игроки «Урала» в воскресенье встретятся с казанским «Рубином». Кстати, фанаты обеих команд договорились провести в тишине первые десять минут матча в память о жертвах трагедии в Кемерово.

Где: «Екатеринбург-Арена» (ул. Репина, 5) Когда: 1 апреля с 11:00 Сколько стоит: от 250 рублей Возраст: 0+

Выставка / «О башне»

30 марта в Музее архитектуры и дизайна УрГАХА откроется выставка, посвященная телебашне, которой больше нет. На ней покажут различные варианты концепций развития территории телебашни и проектов ее реконструкции, мнения горожан о судьбе башни и их истории, связанные с ней. Будут и архивные фото с самой вышки.

Где: Музей архитектуры и дизайна УрГАХА (ул. Горького, 4а) Когда: с 30 мартаСколько стоит: 100–200 рублей Возраст: 18+

Вечеринка / День рождения Grott Bar (на правах рекламы)

1 апреля Grott Bar празднует день рождения! Здесь снова будут удивлять гостей и дарить подарки.

На вечеринке в честь дня рождения: — пройдут соревнования по армрестлингу с викингами; — выступит группа The Uncle Dance; — будет работать интерактивная фотозона; — состоится перформанс от квест-центра «Территория»; — всех гостей угостят фирменными настойками; — разыграют подарки от партнеров праздника и Grott Bar.

Grott Bar растет и совершенствуется с каждым днем.

Здесь многого достигли за последний год: — запустили уникальные для Екатеринбурга кулинарные мастер-классы по сморребродам; — сварили более 16 сортов пива; — стали единственными, кто подает бизнес-ланч семь дней в неделю; — фирменное пиво Grott Brewery Bar теперь доступно в бутылках.

Партнеры праздника: Екатеринбургский театр оперы и балета, парикмахерская Holy Molly, городской информационный справочник «Дубль Гис», мастерская брутальных сувениров ручной работы «Варвар», квест-центр «Территория».

Где: Grott Bar, пр. Ленина, 49 Когда: 1 апреля, сбор гостей в 17:00 Стоимость: бронирование столов по тел. (343) 287-70-08 Подробнее: grottbar.ru Возраст: 18+

Больше интересных событий вы найдете в нашей рубрике «Афиша» и в графике гастролей на апрель.