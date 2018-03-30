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Взгляд из кочевого детства. «Жизнь Арктики» запечатлели на 160 снимках
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Взгляд из кочевого детства. «Жизнь Арктики» запечатлели на 160 снимках 

ИА Север-Пресс 58 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Тарко-Сале подвели итоги фотоконкурса «Жизнь Арктики», который организовал центр развития туризма Пуровского района.
Всего на творческий конкурс представили более 160 фотографий. Именно из этих работ члены жюри выбрали победителей и призеров. В номинации «Арктика в лицах» победителем признаны работа Дарьи Зиминой «Взгляд из кочевого детства». В номинации «Животный мир» первого места удостоили снимок Анны Михеевой «Стремление к победе». Лучше других «Природу Арктики» отразила Марина Кадырова в фото под названием «Белые ночи», а «Поселения Арктики» — Данил Коваленко в работе «Полярная Швейцария». Кроме того, были отмечены лучшие снимки в пяти подноминациях.
Фотографии участников конкурса пополнят фонд интерактивного музея «Арктическая история продолжается…», созданного на сайте центра развития туризма Пуровского района.
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