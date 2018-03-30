В Оренбуржье проводится конкурс рисунков «Доверяю доброму сердцу»

Областной конкурс рисунков проводится для школьников. Организатор — «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних „Гармония“ при поддержке областного правительства.

Конкурс проводится по трем возрастным группам: 1-4, 5-8 и 9-11 классы.

»Проведение этого конкурса поможет дополнительно привлечь и проинформировать детей, подростков со всех уголков нашей области о возможности получения психологической помощи посредством звонка. Как много людей, взрослых, обращающихся к нам, говорит, о том, что не хватает человека, который может просто послушать, не осуждая, не критикуя, не оценивая, не высмеивая чувства, эмоции. Как много людей говорят «спасибо», что выслушали, что побыли рядом. Ребенку это нужно вдвойне. Мы хотим, привлечь население к теме доверия и понимания» — комментирует руководитель службы детского телефона доверия Оренбурга Венера Рафикова.

Работы могут быть выполнены с помощью различных материалов: акварель, гуашь, тушь, сангина, пастель, цветные карандаши и др. В конкурсе могут принимать участие работы, созданные с использованием программ компьютерной графики. На обратной стороне рисунка обязательно указать сведения об авторе работы: фамилия и имя автора, возраст, класс, школа, территория. Рисунки должны быть выполнены на листе бумаги любой толщины в формате А4 или А3 (не более) и отсканированы в формате JPEG или PNG. Работы присылайте по адресу 460056 г. Оренбург ул. Волгоградская, 42/1 ГБУСОН «СРЦН» «Гармония» или сканы рисунков в формате JPEG или PNG по электронному адресу risunok.dtd@bk.ru не позднее 30 ноября 2018г.

Зрители могут проголосовать за понравившийся рисунок в группе «Бесплатная психологическая помощь по телефону» социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/public158121279.

Награждение победителей состоится в Музее ИЗО 1 февраля 2019 г.