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Челябинка отделалась «условкой» за смерть 3-месячной дочери
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Челябинка отделалась «условкой» за смерть 3-месячной дочери 

Уралинформбюро 17 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В холодной избе.
Нагайбакский райсуд вынес приговор 26-летней Оксане Пелевиной, признав ее виновной в гибели 3-месячной дочери, а также в жестоком обращении с ее 3-летней сестрой. Женщине назначили 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Об этом «Уралинформбюро» сообщила официальный представитель суда Елена Батраева.
Женщина с двумя детьми в середине октября 2017 года переехала в поселок Кужебаевский. Спустя два дня после переезда она нашла младшую дочь мертвой. Как оказалось, в доме было слишком холодно — девочка замерзла насмерть.
"В доме печь не топится, дымовая труба забита. Из окон дует. В тот день я покормила детей, уложила их спать. Старшая спала со мной на диване. А младшую я одела тепло, уложила в коляску, накрыла теплым одеялом. Она была в двух ползунках: одни простые, другие теплые. В двух распашонках, в кофточке, в комбинезоне и шапочке. Все было нормально, ребенок спал, дышал. Утром я подошла к ребенку, а она не дышит. Я начала суетиться, пыталась вызвать фельдшера. Пока дозвонилась, у ребенка уже началось окоченение, пошли трупные пятна", — рассказала Пелевина о случившемся в программе «Мужское и женское» на Первом канале.
Ранее по теме: 3-месячная челябинка замерзла насмерть в холодной избе
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