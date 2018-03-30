Челябинка отделалась «условкой» за смерть 3-месячной дочери

В холодной избе.

Нагайбакский райсуд вынес приговор 26-летней Оксане Пелевиной, признав ее виновной в гибели 3-месячной дочери, а также в жестоком обращении с ее 3-летней сестрой. Женщине назначили 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Об этом «Уралинформбюро» сообщила официальный представитель суда Елена Батраева.

Женщина с двумя детьми в середине октября 2017 года переехала в поселок Кужебаевский. Спустя два дня после переезда она нашла младшую дочь мертвой. Как оказалось, в доме было слишком холодно — девочка замерзла насмерть.

"В доме печь не топится, дымовая труба забита. Из окон дует. В тот день я покормила детей, уложила их спать. Старшая спала со мной на диване. А младшую я одела тепло, уложила в коляску, накрыла теплым одеялом. Она была в двух ползунках: одни простые, другие теплые. В двух распашонках, в кофточке, в комбинезоне и шапочке. Все было нормально, ребенок спал, дышал. Утром я подошла к ребенку, а она не дышит. Я начала суетиться, пыталась вызвать фельдшера. Пока дозвонилась, у ребенка уже началось окоченение, пошли трупные пятна", — рассказала Пелевина о случившемся в программе «Мужское и женское» на Первом канале.

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