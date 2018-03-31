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Костромская Снегурочка получила на день рождения собственный «паспорт Золотого кольца»
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Костромская Снегурочка получила на день рождения собственный «паспорт Золотого кольца» 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: k1news.ru
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Костромская Снегурочка, чей день рождения в 10 раз по традиции широко отметили на ее родине, получила в подарок «Паспорт Золотого кольца». Об этом ТАСС сообщила в субботу арт-директор некоммерческого партнерства «Золотое кольцо», продвигающего бренд турмаршрута, Юлия Смук.
"Снегурочке в день рождения вручили паспорт туриста Золотого кольца. Впервые паспорт дарится не человеку, а туристическому бренду. Это такой символический подарок бренду города Костромы. Мы надеемся, что свой отпуск Снегурочка проведет, путешествуя по городам Золотого кольца", — сказала она.
Гостями праздника, помимо костромичей, стали сказочные герои со всей страны, включая Деда Мороза из Великого Устюга, Кыш-Бабая из Казани, Тол Бабая из Удмуртии, молодого морозца Паккайнке из Олонца, Кикимору Вятскую и Ивана Царевича из Кирова. Днем все участники торжества прошествовали от резиденции Снегурочки до Сусанинской площади, где состоялось театрализованное представление, а самым ярким событием стал весенний бал в резиденции Снегурочки.
Как сообщалось ранее, проект «Паспорт Золотого кольца» презентовали в сентябре 2017 года. Паспорта предназначены для туристов, путешествующих по популярному маршруту, и предоставляют их обладателям право на скидки и бонусы в гостиницах, ресторанах и музеях-партнерах проекта. Проект реализуют в рамках работы Союза городов Золотого кольца, который объединяет работу всех городов турмаршрута в сфере туризма.
Золотое кольцо — это сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России. Формат Золотого кольца в 1967 году изобрел специальный корреспондент газеты «Советская культура» Юрий Бычков.
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