Костромская Снегурочка получила на день рождения собственный «паспорт Золотого кольца»

МОСКВА, 31 марта. / ТАСС /. Костромская Снегурочка, чей день рождения в 10 раз по традиции широко отметили на ее родине, получила в подарок «Паспорт Золотого кольца». Об этом ТАСС сообщила в субботу арт-директор некоммерческого партнерства «Золотое кольцо», продвигающего бренд турмаршрута, Юлия Смук.

"Снегурочке в день рождения вручили паспорт туриста Золотого кольца. Впервые паспорт дарится не человеку, а туристическому бренду. Это такой символический подарок бренду города Костромы. Мы надеемся, что свой отпуск Снегурочка проведет, путешествуя по городам Золотого кольца", — сказала она.

Гостями праздника, помимо костромичей, стали сказочные герои со всей страны, включая Деда Мороза из Великого Устюга, Кыш-Бабая из Казани, Тол Бабая из Удмуртии, молодого морозца Паккайнке из Олонца, Кикимору Вятскую и Ивана Царевича из Кирова. Днем все участники торжества прошествовали от резиденции Снегурочки до Сусанинской площади, где состоялось театрализованное представление, а самым ярким событием стал весенний бал в резиденции Снегурочки.

Как сообщалось ранее, проект «Паспорт Золотого кольца» презентовали в сентябре 2017 года. Паспорта предназначены для туристов, путешествующих по популярному маршруту, и предоставляют их обладателям право на скидки и бонусы в гостиницах, ресторанах и музеях-партнерах проекта. Проект реализуют в рамках работы Союза городов Золотого кольца, который объединяет работу всех городов турмаршрута в сфере туризма.