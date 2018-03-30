Снегурочка приглашает на свой день рождения всех-всех костромичей

Завтра, 31 марта, Снегурочка зовет костромичей весело отметить с ней день рождения, узнал KOSTROMA.TODAY. Она приглашает всех на Сусанинскую площадь.

Там пройдут квесты, игры, конкурсы. Снегурка будет не только принимать, но и дарить подарки.

«В 2018 году поздравить волшебницу приедут: Российский Дед Мороз из Великого Устюга, Кыш-Бабай из Казани, Тол Бабай из Удмуртии, молодой морозец Паккайне из Олонца, Василиса Премудрая из Ивановской области, Царь Берендей из Переславля-Залесского, Талви Укко из Карелии, Девица Метелица из Вятских Полян и Иван Царевич из Кирова. Впервые Кострому посетит Мороз Добродеевич из Ленинградской области», — рассказали организаторы праздника.

Программа X Межрегионального праздника, посвященного

Дню рождения Снегурочки «Время Чудес» (6+)

10.00 — 15.00 Работает ярмарка «Край Снегурочки». Место проведения: Центральная часть города

11.30 «Время пошло!» Движение сказочных гостей и жителей города к Главной сцене. Резиденция Снегурочки (ул. Симановского, 11) — Площадь Сусанинская (Главная сцена)

11.00 — 12.00 «Полным ходом» — концерт творческих коллективов города Костромы. Место проведения: Площадь Сусанинская (Главная сцена)

11.30-14.00. Работают точки притяжения «Аксиома волшебства», «Космические туристы», «Почта Снегурочки», «Веселье с кокошником» и др. Территория у Главной сцены, площадь Сусанинская

12.00 «Время Чудес» — театрализованное путешествие во времени. Место проведения: Площадь Сусанинская (Главная сцена)

14.00 Праздничный флешмоб «Последняя Снежинка зимы». Костромская «Сковородка»

14.15. «Полным ходом» Развлекательная программа для костромичей и гостей города. Площадь Сусанинская

15.00. Сказочный семейный «Чудо-КВИЗ» с участием сказочных персонажей. По предварительной записи команд-участников. Место проведения: Ресторан «Старая Пристань» (ул. Молочная гора,9)

17.30 — 19.00 Весенний бал «Время танцевать!» с участием сказочных персонажей и студии старинного бального танца «Реверанс». Билеты в продаже Резиденция Снегурочки (ул. Симановского, 11)