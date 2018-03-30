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В 2017 году в Кургане был закрыт 191 сайт, рекламирующий наркотики
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В 2017 году в Кургане был закрыт 191 сайт, рекламирующий наркотики 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В прошлом году в Кургане полицейские выявили 470 случаев хранения наркотиков и 674 факта их сбыта. Возбуждено 3 уголовных дела против содержателей наркопритонов. Также специалисты МВД по Кургану обнаружили 191 сайт, который рекламировал либо распространял наркотические средства. По решению Роскомнадзора деятельность этих интернет-ресурсов была прекращена.
Чтобы предупредить подростковую наркоманию, полицейские провели «Единые дни профилактики», во время которых ребята и их родители получили консультации по вопросам административной и уголовной ответственности, профилактике наркомании, подростковой психологии, трудоустройства и организации досуга.
— Организовано 300 лекториев, на которых слушателям рассказали об ответственности за незаконный оборот наркотиков. В учреждениях начального и среднего профессионального образования проведены лекции по теме «О вреде курительных смесей». Организованы проверки мест массового пребывания подростков и молодежи. Профилактические мероприятия с несовершеннолетними регулярно проводились в каникулярное время в лагерях отдыха и досуга, а также в загородных лагерях, — сообщает пресс-служба УМВД по Кургану.
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