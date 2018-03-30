Игорь Киргизов: «Высокие технологии невозможны без высокотехнологичного оборудования»

29 — 30 марта в Детской городской клинической больнице №1 Нижнего Новгорода проходит мастер-класс научного руководителя по детской хирургии центральной больницы Управления делами президента РФ, профессора, доктора медицинских наук Игоря Витальевича Киргизова по миниинвазивным технологиям в детской хирургии.

Профессор Киргизов И. В. является одним из ведущих специалистов в области детской хирургии РФ, им разработаны и внедрены в работу детских хирургических клиник высокотехнологичные операции на органах грудной и брюшной полости у детей. Возглавляемое профессором Киргизовым хирургическое детское отделение является лидером по выполнению повторных реконструктивно — пластических операций у пациентов после ранее перенесённых оперативных вмешательств. Под его руководством формируется научная школа по развитию новых хирургических технологий.

По словам профессора, основная цель его визита раскрыть врачам детской городской клинической больницы весь спектр возможностей использования имеющегося у них высокотехнологичного оборудования при проведении современных операций по достаточно частым заболеваниям у детей.

Игорь Киргизов особо подчеркивает, что смысл современного оборудования в том, что возможен его постоянный апгрейт. «То есть мы проводим апгрейт оборудования, устанавливаются новые программы, и это оборудование приобретает новое дыхание. С ним можно использовать самые современные насадки и инструменты, которые только поступили в хирургическую практику. И моей целью является обучение врачей именно брать от нового оборудования 100% от его возможностей. А это значит, делать операции менее травматичными, ведь именно в этом основная цель создания и использования высокотехнологического оборудования. Детишки после этих операций быстрее восстанавливаются и возвращаются домой, у них ниже болевой послеоперационный синдром», — сообщил доктор.

За два дня работы в детской больнице Игорь Киргизов осмотрит пациентов, оценит работу оперблока, выступит в качестве оперирующего хирурга на трех операциях, а также прочтет для коллег несколько лекций, посвященных современным методикам лечения, достижениям детской хирургии, зарубежному врачебному опыту.

Заместитель главного врача по лечебной работе Елена Козлова говорит, что коллектив больницы надеется, что это не последний визит профессора. «Это очень полезно. Именно мастер-классы, ведь ассистируют ему наши врачи. Это дает им возможность лично увидеть работу признанного мастера и взять на вооружение его знания, умения и опыт. Благодаря подобным визитам, а Игорь Витальевич приезжает к нам уже во второй раз, мы будем все больше операций переводить на миниинвазивный формат, и в первую очередь для новорожденных», — отметила Елена Козлова.