В ДК Ленина пройдет фестиваль японской культуры и анимации

В эти выходные, 31 марта и 1 апреля, в Казани пройдет фестиваль современной японской культуры и анимации Fenix. Это крупнейший аниме-фестиваль в Поволжье и одно из самых крупных тематических мероприятий в России.

На фестивале пройдут конкурсы косплей-дефиле, косплей-сценок, фото и арта, танцевальный конкурс Cover Dance, караоке, видеоконкурсы и прочее.

Церемония открытия состоится 31 марта в 13:00. Фестиваль откроет группа японских барабанщиков «Гетен», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

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