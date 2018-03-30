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В ДК Ленина пройдет фестиваль японской культуры и анимации
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В ДК Ленина пройдет фестиваль японской культуры и анимации 

Казанский Портал 1 час назад
В эти выходные, 31 марта и 1 апреля, в Казани пройдет фестиваль современной японской культуры и анимации Fenix. Это крупнейший аниме-фестиваль в Поволжье и одно из самых крупных тематических мероприятий в России.
На фестивале пройдут конкурсы косплей-дефиле, косплей-сценок, фото и арта, танцевальный конкурс Cover Dance, караоке, видеоконкурсы и прочее.
Церемония открытия состоится 31 марта в 13:00. Фестиваль откроет группа японских барабанщиков «Гетен», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.
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