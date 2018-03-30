В Тюмени пройдет первый в России международный образовательный фестиваль комиксов

ТЮМЕНЬ, 30 марта. / ТАСС /. Первый в России международный образовательный фестиваль комиксов Comic Arts Tyumen пройдет в Тюмени с 31 марта по 1 апреля. В образовательной программе фестиваля примут участие авторы из Риги, Екатеринбурга, Томска и Тюмени, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе мультицентра «Моя территория».

"31 марта и 1 апреля в тюменском скейт-парке SibSub пройдет Comic Arts Tyumen: первый в России международный образовательный фестиваль альтернативных комиксов. Над программой работали известные авторы и издатели из Риги, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и Томска. В нее войдут лекции от издателя рижской антологии ku! Дэвида Шилтера, мастер-классы и выставка комиксистов, аллею авторов представят комиксы разных видов и жанров: от серьезных графических новелл до авторского самиздата", — сообщили в пресс-службе.

По словам организаторов фестиваля, тюменский фестиваль инди-комиксов призван объединить читателей, начинающих и опытных авторов и издателей, показать разнообразие российских комиксов и научить всех желающих рисовать интересные истории.

"Тюменское объединение комиксистов — это более 25 авторов, собираемся мы уже четыре года. Собственно, фестиваль решили провести потому, что за это время многому научились, накопили опыт, которым готовы делиться. Также мы хотим сами узнать что-то новое от приглашенных профессионалов", — сказал один из организаторов фестиваля, тюменский комиксист Георгий Елаев.

Comic Arts Tyumen реализуется при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области и Государственного культурного фонда Латвии. Фестиваль выиграл грант в конкурсе проектов «Моя идея» — конкурс на лучшие молодежные социальные проекты Тюменской области.