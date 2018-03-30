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11 тысяч рублей на первого ребенка начали получать молодые мамы
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11 тысяч рублей на первого ребенка начали получать молодые мамы 

Все новости Новосибирской области 48 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Ольга Сухоренкова родила дочку в начале января. Еще в роддоме слышала, что появилось новое пособие на детей. Когда получала свидетельство о рождении, объяснили: по указу главы государства с этого года для всех женщин, которые рожают первенца, предусмотрена ежемесячная выплата по 11 с лишнем тысяч рублей до полутора лет. Документы собрала, вспоминает Ольга, очень быстро.
— Я собрала документы за 2 дня. Там свидетельство о рождении, паспорт, прописка. Это все равно помощь. На те же памперсы, — говорит молодая мама Ольга Сухоренкова.
Из документов необходимы паспорт, свидетельство о рождении и справка о доходах. 17781 рубль на каждого члена семьи в месяц. Если эта сумма меньше, и на подходе первый ребенок, можно смело идти и подавать заявление. Подробную информацию можно найти во всех учреждениях, которые популярны у будущих и молодых мам.
— Все буклеты и памятки переданы в органы ЗАГСа для дальнейшего распространения среди граждан, также в министерство здравоохранения переданы буклеты и памятки. Информирование граждан, кроме этого, идет через интернет-сайты, в территориальных органах министерства, в МФЦ, — сообщила консультант отдела социальных выплат минсоцразвития Новосибирской области Наталья Перова.
Сегодня в Новосибирской области за пособием обратились уже больше 600 молодых мам. В бюджете деньги предусмотрены, выплачивают пособие, заверяют специалисты, регулярно и без задержек.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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