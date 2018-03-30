Новый мультсериал про муми-троллей выйдет через год. Вот кто его озвучивает!

В прошлом году на площадке народного финансирования IndieGoGo финская анимационная студия Gutsy Animations собрала свыше 200 000 долларов на производство нового мультсериала «Муми-дол» (Moominvalley) по вселенной муми-троллей финской писательницы Туве Янссон. Его режиссёром выступил Стив Бокс , поставивший анимационный фильм «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня» в 2005 году. Новый мультсериал будет выполнен в смешанной технике: 3D-окружение совмещено с отдельными 2D-иллюстрациями.

На сайте Gutsy Animations представили первый ролик с раскадровками и концепт-артами:

В конце марта стали известны новые участники актёрского состава, которые подарят голоса главным героям. Вот некоторые из них, с остальными можно ознакомиться здесь.

Муми-мама — Розамунд Пайк («Исчезнувшая», «Недруги»)

Фрёкен Снорк — Акия Генри

Малышка Мю — Бел Паули («Всё включено»)

Нинни — Маюми Кавай

Создатели мультсериала запланировали два сезона по 13 эпизодов, каждый длится по 22 минуты. Права на показ «Муми-дола» купил британский канал Sky One и финская вещательная сеть YLE. Главным героем, как и в книгах Янссон, выступит любопытный, отзывчивый, добрый и искренний Муми-тролль, глазами которого мы увидим мир Муми-дола.

Премьера мультсериала намечена на весну 2019 года.