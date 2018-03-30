«Мы называем их „картины“. Где в России хранят традиции ковроткачества

Кто бы мог подумать, что в стране еще сохранились местечки, где за коврами не ходят в гипермаркеты, а делают их вручную, да еще и с помощью старинных инструментов. Мастерицы из курского села Леженьки рассказали «АиФ-Черноземье» , как ткали ковры их бабушки и сколько килограммов ниток уходит на одно изделие сегодня.

По бабушкиным схемам

«Всё очень просто», — говорит рукодельница Елена Сопова и показывает, как правильно протягивать цветную нить между натянутых веревочек-основ.

Получилось, действительно, сразу. В былые времена один коверь ткали всей семьей целую зиму. И то, если это была большая семья. У маленькой на одно изделие уходила не один месяц. Умение ручного ткачества тоже передается из поколения в поколение.

«Моя мама, Галина Сопова, была мастерица, каких сейчас днём с огнём не найти, — рассказывает Елена Николаевна. — Мне в приданое четыре ковра оставила. Она и нити сама пряла, и красила их, цвета даже не потускнели от времени. У многих в домах от бабушек-прабабушек остались схемы старинных ковров. Мы в семье даже называем их «картины». Жалко, если это искусство, эта красота забудется, поэтому и следуем традициям. Помню, мы с мамой делали мы ковер специально к 850-летию Москвы. Цифры на нём окружены колосьями, цветами и гроздьями рябины. Он занял первое место на выставке».

Кстати, в родном селе Елены ковроткачеством занимается и стар, и млад. Тканые ковры с розами на черном фоне — характерным узором для 60-х годов прошлого века — есть почти в каждом доме. Профессионалы, которых здесь немало, трудятся в центре ковроткачества, одном из немногих, где удалось сохранить народную традицию самотканых шерстяных попонок и дорожек. Создан он по инициативе местных мастеров, давно мечтавших возродить традицию.

«Мы храним курские традиции, — хвалится Елена Николаевна. — У нас и станки старинные».

Проложив в очередной раз нить, Елена прибивает её «пяткой», — специальным приспособлением, отдаленно напоминающим маленькие грабли с частыми зубьями. Предмет, необходимый рукодельнице, перешел к рукодельнице от бабушки, тоже большой мастерицы.

Мальчики более усидчивы

Для детей уменьшенные модели станков помог сделать районный дом культуры. Второй механизм побольше — «для взрослых». На таком станке с челноком ткали раньше рушники и попоны. На нём приобщает к ковроткачеству местных жительниц Людмила Гамова.

«Сейчас у меня шестнадцать учеников школьного возраста. Подрастают и новые поколения умельцев. Дети занимаются с удовольствием, занятия не прогуливают. Причем, мальчики даже более старательные и усидчивые, чем девочки, — рассказывает Людмила Николаевна. — Ткем ковры и дорожки. На один ковер размером два на полтора метра уходит 6-10 килограмм ниток. Есть у нас и ещё один ткацкий станок, на котором раньше ткали попонки. У нас в Тиму была мастерица, которая владела этим искусством, но она умерла, и теперь обучить нас этим нюансам некому».

Людмилу Гамову искусству ковроткачества научила свекровь. Вдвоем они выткали её дочери на приданое пятиметровую дорожку.

«Очень многому нас научили бабушки из нашего села, — продолжает мастерица, — из многим 80— 90 лет. Конечно, они интересуются тем, что мы делаем, и радуются, что дети и внуки переняли их искусство и делают даже реконструкции, в точности повторяя старинные узоры. Иногда мы даже делаем не традиционные, а авторские работы».

«Торг коврами велик»

«На курской земле ковровое ткачество появилось еще в XVII столетии как домашнее производство, — писал в своих исследованиях заведующий отделением декоративно— прикладного и народного искусства Суджанского техникума искусств, народный мастер России Юрий Спесивцев. — Женщины изготавливали на простом ручном станке («кроснах») холсты, сукна, пестрядь, шерстяные и льняные ткани, а также делали кушаки и ковры. В XVIII веке ковровое ткачество было уже одной из значимых статей дохода местных мастериц. В топографическом описании Харьковского наместничества (1788 года издания) указывается, что в Харькове «торг коврами настолько велик, что многие тысячи их расходятся по великорусским селениям и даже за границу». Привозили в Харьков ковры и из Курской губернии. На Коренской ярмарке среди изделий местных ткачих упоминаются ковры, попоны, коврики, которые покупали как местные жители, так и купцы из других губерний. Особенно много ковров вывозилось в Москву, Нижний Новгород, Казань и другие российские города, а также за рубеж.

По свидетельству историков, в Фатежском уезде в 1882 году совокупный годовой заработок местных мастериц достигал трех тысяч рублей в год при стоимости ковров от семи до ста рублей за штуку.

«Ткачество появилось с тех самых пор, когда люди перестали ходить в шкурах. До конца 19 века в процессе изготовления ковра, одежды использовали натуральные красители. Затем появились искусственные, которые удешевляли себестоимость продукта. Однако даже сейчас есть мастера, которые полностью следуют традициям, в частности, не используют искусственно окрашенных нитей, — говорит кандидат исторических наук, автор диссертации по текстильному производству Наталья Шеховцова . — Первые ковры, дорожки, в том виде, в каком мы их себе представляем, появились на рубеже 17-18 веков, их украшали геометрические или цветочные узоры. Курский ковер является одним из распространенных видов ковровых изделий второй половины 19 века, пользовавшийся популярностью в Тульской, Орловской, Воронежской областях. Однако типичный для местности ковер раньше всех начали изготовлять именно на Курской земле. Изделия курских мастериц покупали богатые, знатные люди — был курский ковер и у Юсуповых.

Курский ковер получал награды на выставках, в 1901 году он прославился на одной из общероссийских выставок, где были представлены изделия различных предприятий. Для него характерно сочетание черного фона и ярко-розовых роз и маков, именно в этом отличительная черта курского ковра, но был также и темно-синий фон.

Во второй половине девятнадцатого века традиции постепенно вытесняет авторский стиль. Сейчас курский ковровый промысел находится в стадии возрождения. Я считаю, что курский ковер — такое же достояние, такой же бренд как курский соловей или курская антоновка. У меня есть мечта — открыть в Курске музей ковра, надеюсь, однажды она воплотится».