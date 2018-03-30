Уикенд в Белгороде с 30 марта по 1 апреля

Вечер искусств «ИнтерстеллАрт», день шопинга и фотосессий для девушек, рок-фестиваль — как весело провести эти выходные в городе.

30 марта

Выставочный зал «Родина»Вечер искусств «ИнтерстеллАрт». Тема космоса в искусстве18:50 Выставочный зал «Родина» приглашает отметить 165-й день рождения великого голландского художника Винсента Ван Гога и отправиться в путешествие между созвездиями искусств. В программе вечера: публичная беседа специалистов в области искусства и науки о том, как сквозь века люди изображали свои представления о космосе; инсталляция «Комната над Землей», погружение в завораживающую атмосферу орбитального полета; выставки живописных и фоторабот; художественные мастер-классы, вдохновленные творчеством Винсента Ван Гога; живая музыка от Романа Романова . Особая атмосфера вечера поможет отвлечься от реальности и получить внушительную порцию вдохновения.

31 марта

Креативное пространство «Гнездо»Garage Sale. Стильные вещи по смешным ценам12:00 Это совершенно особенное мероприятие, где редкие, подчас уникальные вещи вы можете приобрести за сущие копейки. Платья, блузки, жакеты, итальянские сумочки, парфюмерия и многое другое будет ждать своих будущих хозяек на этой распродаже. Но здесь будет, чем заняться и кроме шопинга! Посетителей ожидает несколько интересных и очень приятных бонусов: макияж от визажиста, фотосессия в весенних декорациях, мастер-класс по стилю, розыгрыш призов.

Более подробную информацию можно узнать в группе VK.

Бар «Жигули»Рок-фестиваль Shake your head20:00 Организаторы обещают собрать под одной крышей сразу три талантливые команды. Их музыка точно заставит каждого тряхнуть своей шевелюрой не раз и не два. Для вас будут зажигать:

«Эзотерика» — настоящие алхимики от рока. Экспериментируют с различными стилями, получая на выходе собственный невероятный «коктейль»;

«Угол Градусов» — еще одно убедительное доказательство того, что панк жил, жив и будет жить всегда. Мощное звучание, бодрые риффы и тот самый дух протеста;

FiveDice — ню-метал прямиком из Курска. В своих песнях они стараются выйти за рамки привычного миропонимания и дают эту возможность своим слушателям.

Более подробную информацию можно узнать в группе VK.

Бар «Баклажан»Концерт группы Znaki20:00 Наверное, каждый ценитель русского рока слышал об этих парнях. Группа Znaki уже давно заняла свою заметную нишу в музыкальной жизни страны. Их песни звучат не только с фестивальных площадок и концертных сцен, но и в эфире крупнейших радиостанций. Не так давно команда Алексея Юзленко выпустила новый пятый по счету альбом «Пазлы». Свежие песни с этой пластинки вы скоро сможете услышать вживую в своем городе. Также в программе — уже полюбившиеся вам хиты прежних лет. Не пропустите!Подробнее можно узнать в группе VK.

Бизнес-пространство «Контакт»Практическое обучение по работе и продвижению в Instagram и воркшоп «Соцсети для жизни и бизнеса»11:00 Любите соцсети? Считаете себя SMM-щиком от Бога? Или может вы, наоборот, совсем не разбираетесь в этой «кухне»? А может вы хотите научиться зарабатывать в соцсетях и привлекать клиентов? Тогда это мероприятие точно для вас!

На нем вы узнаете все самое важное о работе в социальной сети инстаграм.

Спикеры — это практики с многолетним опытом. Они протопчут тропинку для начинающих в коварном мире лайков, ботов, live-трансляций и прочих премудростей интернета. Узнать подробности вы можете в группе VK или по телефону: +7 (903) 886-35-41.

1 апреля

Ресторан IcebeergИгра «Ума палата»17:00 «Ума палата» — это возможность познакомиться с новыми умными и позитивными людьми, а также померяться с ними интеллектом. В игре соревнуются команды, состоящие из 2–10 участников. В дружеской атмосфере паба они зарабатывают очки в 7 различных турах. Большинство вопросов на логику и внимательность, но где-то не помешает разбираться в фильмах, музыке и современных новостях — при этом быть гением вовсе не обязательно. На предстоящей игре вас ждут такие приятные бонусы, как приз за самый креативный ответ, интеллектуальная «битва экстрасенсов» и фотоконкурс. Приходите вместе с друзьями!

Для команд-новичков предусмотрена скидка на игру 50%. Зарегистрироваться в качестве участника и узнать подробности можно в группе VK.

По материалам 2DO2GO.