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В ростовском зоопарке на свет появились восемь «земляных львов»
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В ростовском зоопарке на свет появились восемь «земляных львов» 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта, ФедералПресс. Посмотреть на новорожденных ящериц могут все желающие, каждый день кроме среды. Сейчас в экспозиции всего один взрослый самец, которому два года.
Тем временем, специалисты завершили операцию по отлову двух 8-месячных тигрят в Приморье, завершив таким образом операцию по отлову целой семьи амурских тигров, чего до этого не случалось.
Свое русское название животное получило благодаря немецкому слову Chamaleon, заимствованному из древнегреческого языка, где хамелеонов буквально называли «земляной лев», сообщают ряд СМИ.
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