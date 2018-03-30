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Молодёжный лагерь СЗФО «Ладога — 2018» пройдёт в Ленинградской области
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Молодёжный лагерь СЗФО «Ладога — 2018» пройдёт в Ленинградской области 

Псковская губерния 30 минут назад
29 марта заместитель полпреда президента России в СЗФО Любовь Совершаева провела заседание Организационного комитета по подготовке и проведению молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога — 2018» — об этом сообщает официальный сайт полпредства президента в СЗФО. В этом году форум будет проводиться на территории детского оздоровительного лагеря «Голубое озеро» в поселке Цвелодубово Выборгского района Ленинградской области. Всего на форуме запланировано три смены с 14 по 30 мая, в рамках которых пройдёт работа по семи направлениям. Часть из них — для участников федеральной и окружной смены, часть — региональные для муниципальных образований Ленинградской области, а также соотечественников. Изменение дат молодежного Форума обусловлено проведением Чемпионата мира по футболу — 2018. Форум-2018 пройдет в три смены:1-я смена — «Ладога профессиональная» (14-18 мая). Ее участниками станут молодые специалисты социальной сферы, молодые аграрии, предприниматели, IT-специалисты в возрасте от 22 до 35 лет.2-я смена — «Ладога безграничная» (19-25 мая). Участники смены — студенческая молодежь, молодые добровольцы, лидеры молодежных общественных организаций, молодые активисты, специалисты в информационной сфере.3-я смена — «Ладога молодая» (26-30 мая) — смена для молодых активистов-добровольцев из Ленинградской области в возрасте 14 — 17 лет. Участники смены — лидеры молодежного самоуправления, участники общественных движений. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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