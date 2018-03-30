Старейшую усадьбу округа отреставрируют

Реставрация усадьбы «Ясенево» может начаться сразу после оформления необходимых документов и получения разрешения от Департамента культурного наследия.

Об этом в ходе встречи с жителями района заявил префект ЮЗАО Олег Волков

В настоящее время по решению суда все имущество фирмы, в хозяйственном ведении которой некогда находился этот замечательный памятник архитектуры и садово-паркового искусства, выставлено на продажу и уже выкуплено.

«Будем надеяться, что новые собственники отнесутся к реставрации усадьбы более ответственно. В этом заинтересованы и администрация округа, и жители», — подчеркнул глава округа.

Фото: uzaok.ru