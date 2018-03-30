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Виктор Шендерович презентовал книгу с афоризмами Леца в рамках «Дилетантских чтений»
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Виктор Шендерович презентовал книгу с афоризмами Леца в рамках «Дилетантских чтений» 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Государственном историческом музее прошли «Дилетантские чтения». Виктор Шендерович презентовал книгу с афоризмами Станислава Ежи Леца и знаковыми фотографиями XX века. Почему в ней изображение и слова вступают в реакцию как щелочь с водой, зачем Лец выбросил из фамилии дворянскую приставку и можно ли великую мысль уместить в три слова? Все ответы в нашем сюжете.
Не сдержался, увлекся, погрузился с головой и, наконец, издал. Гость дилетантских чтений — Виктор Шендерович — презентовал
книгу-альбом, наполненную фотографиями и афоризмами. «Лец XX век» — увесистый том, который собирался несколько лет и из записок в блокноте превратился в собрание мыслей.
Виктор Шендерович собрал лучшие афоризмы Леца и подобрал к ним «говорящие» фотографии. Книга, которую можно рассматривать, читать, по которой можно изучать биографию польского поэта и философа — многолетний труд большой команды. Писателю помогали дочь, живущая в Польше, профессиональные
бильд-редакторы, а также фонд Дмитрия Зимина.
Такая книга получается, мы читаем и каждым своим перелистыванием ее, как ни страшно это звучит, увеличиваем
Сергей Бунтман, первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы».
Внутри книги можно увидеть редкие фотографии молодого Станислава, полученные из семейного архива. Оттуда же и перепечатанные рукописи «Непричесанных мыслей». В то время, делится Шендерович, они ходили в самиздате, их перепечатывали, иногда переписывали от руки и это был настоящий кислород. Подобранные фотографии личностей XX века или исторических событий в афоризмах Леца вступают в реакцию, как щелочь с водой, мгновенно и неукоснительно.
Побывать на «Дилетантских чтениях» в историческом музее может каждый, раз в месяц для всех, кто интересуется историей, двери открыты.
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