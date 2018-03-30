Виктор Шендерович презентовал книгу с афоризмами Леца в рамках «Дилетантских чтений»

В Государственном историческом музее прошли «Дилетантские чтения». Виктор Шендерович презентовал книгу с афоризмами Станислава Ежи Леца и знаковыми фотографиями XX века. Почему в ней изображение и слова вступают в реакцию как щелочь с водой, зачем Лец выбросил из фамилии дворянскую приставку и можно ли великую мысль уместить в три слова? Все ответы в нашем сюжете.

Не сдержался, увлекся, погрузился с головой и, наконец, издал. Гость дилетантских чтений — Виктор Шендерович — презентовал

книгу-альбом, наполненную фотографиями и афоризмами. «Лец XX век» — увесистый том, который собирался несколько лет и из записок в блокноте превратился в собрание мыслей.

Виктор Шендерович собрал лучшие афоризмы Леца и подобрал к ним «говорящие» фотографии. Книга, которую можно рассматривать, читать, по которой можно изучать биографию польского поэта и философа — многолетний труд большой команды. Писателю помогали дочь, живущая в Польше, профессиональные

Такая книга получается, мы читаем и каждым своим перелистыванием ее, как ни страшно это звучит, увеличиваем

Внутри книги можно увидеть редкие фотографии молодого Станислава, полученные из семейного архива. Оттуда же и перепечатанные рукописи «Непричесанных мыслей». В то время, делится Шендерович, они ходили в самиздате, их перепечатывали, иногда переписывали от руки и это был настоящий кислород. Подобранные фотографии личностей XX века или исторических событий в афоризмах Леца вступают в реакцию, как щелочь с водой, мгновенно и неукоснительно.

Побывать на «Дилетантских чтениях» в историческом музее может каждый, раз в месяц для всех, кто интересуется историей, двери открыты.